Le créateur de Dragon Quest reçoit un prix pour l’ensemble de ses réalisations à la GDC

Dragon Quest XII : The Flames of Fates est déjà en développement avec Yuji Horii à la barre. Le créateur de la saga, âgé de 68 ans, a développé son premier jeu vidéo pour Enix au début des années 1980. Près de quatre décennies plus tard, le créateur travaille toujours au sein de Square Enix. Désormais, il a reçu une nouvelle reconnaissance : le Lifetime Achievement Award (pour l’ensemble de sa carrière) décerné lors de la 22ème édition des Game Developers Choice Awards.

Ce prix récompense la carrière et les réalisations des développeurs qui ont réussi à influencer « le développement du jeu vidéo dans son ensemble ».

Discours de remerciement de Yuji Horii

« Bonjour, Yuji Horii par ici. Merci beaucoup de m’avoir choisi pour recevoir le prestigieux GDC Lifetime Achievement Award », a déclaré le développeur. « Quand j’étais petite, j’adorais lire des mangas, et au collège et au lycée, je rêvais de devenir auteur de mangas. Au collège, j’ai rejoint le club manga et j’ai dessiné ma propre bande dessinée, aidé par des artistes et leurs manuscrits, ainsi que des illustrations et des articles de magazines. Même après avoir obtenu mon diplôme, j’ai travaillé pendant un certain temps en tant qu’écrivain indépendant. Mais quelque chose s’est produit qui a tout changé, l’arrivée des ordinateurs. »

Le développeur se souvient que la première fois qu’il a lu sur les ordinateurs, c’était dans un article de journal. Il a été fasciné et en a acheté un immédiatement. Plus tard, il a appris le code et a commencé à créer ses propres jeux pour s’amuser. « Il s’avère qu’Enix, maintenant Square Enix, a organisé un concours de programmation à cette époque. J’ai soumis un de mes jeux et j’ai gagné. C’est ainsi qu’a commencé ma carrière dans l’industrie, qui s’est poursuivie pendant près de 40 ans.

Il a triomphé dans le tournoi avec un jeu d’action, mais admet qu’à cette époque, il aimait davantage les aventures. « L’un des avantages des ordinateurs est leur nature interactive », poursuit-il. « Vous avez juste besoin d’imaginer ce que le joueur va faire, puis de programmer les systèmes pour y réagir. J’aime aussi les RPG comme Wizardry ou Ultima, où le gameplay suit les lignes du récit. J’ai donc créé ma propre version, Dragon Quest. »

Pour Horii, « Dragon Quest est comme un manga », car l’histoire se déroule à travers de « courtes conversations ». C’est comme « un manga que vous jouez sur votre ordinateur ». Le développeur vétéran rappelle qu’ils travaillent toujours sur Dragon Quest XII (et d’autres jeux) et qu’il espère que les joueurs l’apprécieront autant que le dernier opus, Dragon Quest XI.

