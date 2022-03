C’est la transformation glaçante de Nicolas Cage en Dracula pour le film Renfield

Nicolas Cage est l’un des acteurs les plus caméléons d’Hollywood, tant pour la grande diversité de ses rôles que pour ses caractérisations. Et vient maintenant ce qui semble être l’un de ses rôles les plus surprenants, qui n’est autre que Dracula. Et c’est qu’après avoir annoncé son nouveau personnage à la fin de l’année dernière, le film Renfield, une comédie d’horreur avec une figure de vampire aussi emblématique que le protagoniste, nous pouvons enfin voir le regard effrayant que Nicolas Cage portera dans le film grâce à quelques photographies du plateau de tournage publiées par le média People.

Voici à quoi ressemble le plus vampirique Nicolas Cage

Ainsi, Renfield est une satire sous la forme d’une comédie d’horreur réalisée par Chris McKay, réalisateur de Tomorrow’s War of 2021, qui est actuellement en tournage dans les rues de la Nouvelle-Orléans, où ces instantanés de Cage ont été capturés entièrement caractérisés comme le vampire Seigneur. Dans l’article People, vous pouvez également voir une photo de Nicholas Hoult, connu pour son rôle de Beast dans les derniers films Fox X-Men, caractérisé comme l’assistant de Dracula.

Le scénario est écrit par Ryan Ridley et est basé sur une intrigue originale de Robert Kirkman, le célèbre créateur de bandes dessinées comme The Walking Dead ou Invincible. Produit par Universal Pictures et Skybound Entertainment, Renfield devrait sortir en 2023.

« Ce qui rend cette nouvelle adaptation super amusante, c’est que c’est une comédie. Quand on trouve le ton juste entre la comédie et l’horreur, comme Un loup-garou américain à Londres, c’est absolument génial. Vous devez atteindre la cible. C’est ce que je recherche, quelque chose de nouveau à apporter au personnage. Et aussi le ton parfaitement équilibré entre comédie et horreur », commente Nicolas Cage à propos de son nouveau film.

source | Gens