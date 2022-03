Wartales, le RPG tactique en accès anticipé, reçoit sa quatrième région dans sa nouvelle mise à jour

Wartales, le RPG tactique en monde ouvert avec un cadre Viking qui est arrivé sur Steam en accès anticipé en décembre 2021, reçoit sa quatrième région avec Harag’s Marshlands. Cela a été annoncé par les responsables, Shiro Games et Shiro Unlimited, présentant une nouvelle bande-annonce que vous pouvez voir en tête de cette actualité et détaillant l’actualité de cette nouvelle mise à jour, désormais disponible via Steam gratuitement, et qui permet aux joueurs du titre de profiter d’un développement plus large et plus profond de votre aventure.

Toute l’actualité des Marais d’Harag

Ainsi, et grâce à l’arrivée de cette nouvelle région pour l’aventure principale de Wartales, les joueurs pourront profiter des nouveautés suivantes :

Village abandonné. Le joueur doit explorer ces endroits dangereux sans faire de bruit. Avant d’entrer dans le village, le joueur doit choisir quel compagnon l’accompagnera pour l’explorer. Si le joueur fait trop de bruit, les pestiférés viendront l’attaquer.

hordes. Un groupe géant de pestiférés parcourt les terres. Ne peut pas être tué : le joueur devra s’enfuir pour éviter la mort.

Nouveaux objets de camp, objets et recettes d’artisanat.

Le niveau maximum passe à 9 avec de nouvelles capacités.

Tous les animaux peuvent être apprivoisés et chaque espèce a un arbre de compétences dédié.

Nouvelles règles de combat : maintenez X tours et atteignez le point de fuite.

Wartales est un RPG tactique en monde ouvert dans lequel les joueurs dirigent un groupe de mercenaires pour atteindre des objectifs, amasser une fortune et se lancer dans de dangereuses aventures. Le jeu a été développé par Shiro Games, le studio français derrière Evoland et le jeu viking à succès Northgard.

Wartales est disponible sur Steam en tant que jeu vidéo en accès anticipé depuis décembre 2021 au prix de 34,99 euros.

source | Shiro Games via les partenaires ICO