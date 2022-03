Le nouveau The Witcher n’est pas The Witcher 4, insiste le CDPR

Que Geralt de Riv n’allait pas être le protagoniste du prochain The Witcher est quelque chose que CD Projekt RED avait précédemment confirmé. Après le troisième épisode, son histoire était close, du moins pour le moment. En attendant, le studio polonais travaille sur le prochain produit de la série, un jeu déjà annoncé et qui marquera le début d’une nouvelle saga. Radek Grabowski, directeur de la communication globale de l’entreprise, a posté sur Twitter ce que ce titre n’est pas : The Witcher 4.

CD Projekt RED assure que le prochain épisode ne sera pas « un jeu appelé The Witcher 4 », tandis que Radek lui-même rappelle qu’il ne sera pas non plus publié exclusivement dans un magasin spécifique. Bien que la société ait conclu un accord avec Epic Games, cette alliance a été construite avec l’idée d’utiliser Unreal Engine 5, le puissant moteur graphique multiplateforme de la firme nord-américaine.

« Pour l’instant, nous n’allons pas parler de quoi que ce soit de précis sur l’histoire, les personnages, les mécanismes ou les détails de l’intrigue », publie-t-il. De cette façon, il faudra attendre que CD Projekt RED soit prêt à présenter ces données, que les fans de la saga des sorciers attendent avec impatience.

Ce que nous n’avons PAS annoncé aujourd’hui :

-Un jeu appelé The Witcher 4.

– Un jeu exclusif à une vitrine.

C’était notre première confirmation d’une nouvelle saga dans la franchise The Witcher. Pour le moment, nous ne discutons pas de détails en termes de termes ou d’histoire, de personnages, de mécanismes ou de détails de l’intrigue. – Radek (@gamebowski) 21 mars 2022

Mystère résolu (en partie) : la Maison du Lynx

Il est vrai que rien n’a été révélé sur les arcs narratifs que le nouveau The Witcher explorera, mais les développeurs ont clarifié un point : la forme du médaillon qui apparaît à moitié caché dans la neige. S’adressant à Eurogamer, Radek lui-même a confirmé qu’il s’agissait d’un lynx, ce qui suggère l’apparition de la Maison du Lynx, inédite dans les produits canon et dans les jeux vidéo. Ceci est important car il déterminera l’identité du personnage principal.

The Witcher 3 : Wild Hunt n’a pas encore terminé sa commercialisation. Le jeu sera mis à jour au second semestre 2022 avec une version nouvelle génération pour PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Ceux qui ont le jeu sur PS4, Xbox One et ordinateurs auront la possibilité d’accéder au patch sans frais supplémentaires.

source | CD Project RED