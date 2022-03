Le PSN fonctionne désormais correctement sur PS4 et PS5, les services ont été restaurés

Le jour où PlayStation 4 et PlayStation 5 ont été mises à jour avec une nouvelle version de leur système d’exploitation, certains des services de base de PlayStation Network ont ​​souffert de problèmes. Sony a admis que le PS Store et le PS Now rencontraient des anomalies, tout en promettant d’enquêter et de rechercher des solutions dès que possible. Les travaux sont terminés et tous les services fonctionnent désormais normalement, comme indiqué sur le site officiel.

Les joueurs ont sonné l’alarme lorsqu’ils sont tombés sur des messages d’erreur. De la société japonaise, ils ont signalé que jusqu’à ce que les problèmes soient résolus, il était possible que les utilisateurs aient des difficultés à démarrer des jeux, des applications ou à utiliser des fonctions en ligne. D’autre part, ils ont expliqué que l’achat de produits sur le PS Store pouvait également provoquer des erreurs, tandis que la diffusion en continu de jeux sur PS Now pouvait être interrompue.

« Le PSN (y compris le PlayStation Store) peut ne pas être disponible pour le moment. Nous nous excusons pour tout inconvénient causé à nos clients. Nous menons une enquête et effectuons des travaux de restauration, veuillez donc patienter un peu », ont-ils expliqué dans le communiqué. Le service a été rétabli après quelques heures d’angoisse.

Tout vert.

Les services, de plus en plus importants

Microsoft et PlayStation parient tous deux fortement sur les services en tant que modèle commercial, non pas pour l’avenir, mais pour le présent. Xbox façonne Xbox Game Pass depuis des années, un service qui permet d’accéder à des centaines de jeux et qui a une philosophie de drapeau : qu’il peut être joué pratiquement n’importe où. Bien que ceux de Redmond considèrent que la vente de jeux traditionnels est toujours importante, l’engagement envers Game Pass est solide.

Sony, pour sa part, a PS Plus et PS Now, deux services qui, selon les fuites, fusionneront à l’avenir, bien que la société ne l’ait pas officiellement confirmé.

PS4 et PS5 ont été mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités, tandis que plus tard sur la console de nouvelle génération, il est prévu d’ajouter VRR en option. Toutes les informations dans ce lien.

