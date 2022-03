Pokémon GO réduit les heures de durée des Community Days ; déclaration officielle

Niantic a annoncé que les Journées Communauté Pokémon GO dureront à nouveau trois heures et non plus six heures, comme appliqué à partir de ces dates en 2020 en raison des confinements à domicile dérivés du COVID-19. La mesure extraordinaire de l’époque plaisait aux joueurs des deux hémisphères, étant donné que ces six heures donnaient la possibilité de choisir les moments de la journée les plus favorables pour jouer ; généralement en fonction de la situation météorologique ou du temps libre. A partir de ce mois d’avril, la mesure est inversée.

La journée communautaire du mois d’avril 2022 durera trois heures

Ainsi, la Journée Communauté du mois d’avril 2022, dédiée au Pokémon Tantrum, Stufful, sera célébrée le samedi 23 avril 2022 de 14h00 à 17h00 heure locale. Pendant les deux années où il a été possible de participer à une période de six heures, les créneaux variaient de 11h00 à 17h00.

L’une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs ont exprimé leur malaise face à cette décision est, précisément, le temps que l’on peut trouver dans des mois comme avril ou mars dans l’hémisphère nord, au printemps, avec de plus grandes chances de pluie par rapport aux mois d’été ; où il a été tout aussi applaudi car de 11h00 à 14h00 il fait moins chaud que de 14h00 à 17h00.

Stufful, star de la journée communautaire d’avril

Pourquoi Niantic a-t-il pris cette décision ? Seuls 5% des joueurs participent plus de 3 heures

«Nous voulions également parler brièvement de certains changements apportés au format de la journée communautaire que nous allons tester. En 2020, nous avons doublé la durée de nos événements Community Day de trois à six heures. Cependant, depuis lors, nous avons constaté que seuls cinq pour cent de nos formateurs participent à l’événement pendant plus de trois heures », expliquent-ils. Niantic a noté que lors de la journée communautaire classique de trois heures de janvier, « beaucoup plus de gens sont sortis pendant l’événement. Ainsi, lors de la Stufful Community Day, nous revenons au format de trois heures dans l’espoir de réunir davantage de formateurs en personne et de donner plus d’opportunités aux gens de se connecter tout en explorant. »

En d’autres termes, ils recherchent une plus grande participation de joueurs simultanés aux Community Days, quitte à réduire l’offre d’heures sélectionnables pour jouer.

source | Pokémon GO Live