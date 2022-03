Activision Blizzard met en garde : ils peuvent sombrer en Bourse si Microsoft ne les rachète pas

L’accord de Microsoft pour acheter Activision Blizzard ne sera pas conclu de sitôt, et ce ne sera pas non plus un processus simple à réaliser. Après avoir appris que la Federal Trade Commission a demandé plus d’informations sur cet accord historique – le plus grand mouvement de l’histoire de Microsoft -, la société dirigée par Bobby Kotick met en garde contre l’impact négatif qu’il pourrait avoir sur le marché boursier s’il n’allait pas de l’avant. .

Ces 68,7 milliards de dollars ne sont que le début d’un processus qui nécessite de nombreuses supervisions par des organisations telles que la Federal Trade Commission (FTC) et d’autres institutions antitrust qui se prémunissent contre les pratiques monopolistiques. Dans un récent document envoyé par Activision Blizzard à ses investisseurs via la Securities and Exchange Commission (SEC), la société demande aux actionnaires de voter en faveur de l’acquisition le 28 avril, date à laquelle une assemblée extraordinaire se tiendra pour décider si ou de ne pas approuver l’acquisition.

« Si la fusion n’est pas consommée, et en fonction des circonstances qui ont fait échouer la fusion, le cours de l’action ordinaire d’Activision Blizzard est susceptible de baisser de manière significative », prévient Activision, qui a clôturé son action NASDAQ à 79,07 dollars mercredi soir. L’accord a été fixé à 68,7 milliards de dollars (95 dollars par action), donnant à AB un gain significatif. On parle d’une prime de 46% par rapport à sa valeur marchande la veille, le 19 décembre 2021.

Dans l’article suivant, nous vous expliquerons, étape par étape, comment le contrat d’achat d’Activision Blizzard a été conclu par Microsoft.

Quand Activision Blizzard rejoindra-t-il Microsoft si cela va de l’avant ?

Pour que l’accord entre Activision Blizzard et Microsoft aille de l’avant, qui sera intégré vers juin 2023 dans l’écosystème Xbox sous le label Microsoft Gaming, il est nécessaire que la FTC supervise une enquête détaillée qui détermine si cette acquisition pourrait compromettre de quelque manière que ce soit . façon la santé du marché. Xbox a répété ses communications à de nombreuses reprises selon lesquelles, si l’accord est consommé, ils continueront d’être des tiers, derrière Tencent et Sony au niveau de la facturation annuelle.

ActivisionBlizzard

Microsoft Gaming ajouterait ainsi une multitude de licences et d’études subsidiaires de ce qui est l’un des plus gros éditeurs du secteur. Activision (Call of Duty), Blizzard Entertainment (World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch 2) et King (Candy Crush). On parle de plus de 400 millions de joueurs actifs par mois uniquement d’Activision.

Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, a été accusé de mauvais traitements et de recel. Il est actuellement toujours en poste et ne le quittera pas, apparemment, tant que cet accord historique ne sera pas conclu. Le montant économique de son départ est multimillionnaire, étant actionnaire majoritaire, majoré d’un avenant s’il est licencié.

