Xbox Game Pass ne veut pas tuer les magasins ou d’autres modèles, déclare Phil Spencer

L’approche Xbox Game Pass est un modèle économique qui fonctionne et est là pour rester, mais sa mise en œuvre ne cherche pas à mettre fin aux magasins de vente de jeux vidéo physiques. C’est l’avis de Phil Spencer, PDG de Phil Spencer, qui a réfléchi sur l’écosystème Xbox avec Sarah Bond, vice-présidente d’entreprise et responsable de l’expérience Xbox, lors d’une conférence à la Game Developers Conference 2022.

Le Xbox Game Pass et la vente de jeux vidéo en magasin sont des modèles compatibles

Les services d’abonnement aux jeux vidéo et les ventes de titres physiques sont des options compatibles ; l’un n’annule pas l’autre. Une coexistence entre eux est possible, pense Spencer. Pour le dirigeant, l’achat et la vente de jeux vidéo dans les magasins de détail ou les grands magasins sont « une partie importante » de notre environnement.

En substance, le Xbox Game Pass est un service d’abonnement avec du contenu à la demande, à la différence près que cette fois ce sont des jeux vidéo et non des films ou des séries que nous pouvons consommer. Avec plus de 25 millions d’abonnés en janvier dernier (en avril 2020, il y avait 10 millions de membres), le service continue de croître à un rythme effréné, mais cela ne devrait pas empêcher les modèles traditionnels alternatifs de disparaître.

Xbox veut booster la présence de jeux gratuits sur Xbox Game Pass

Par le passé, Phil Spencer a été conscient des fronts de croissance du catalogue Xbox Game Pass pour le futur, qui sont essentiellement au nombre de deux : des expériences solo plus axées sur la narration et des jeux vidéo à la japonaise qui peuvent séduire le public japonais. Cependant, Spencer a d’autres objectifs : booster les jeux gratuits sur Xbox Game Pass.

Comme il le souligne, les titres à entrée gratuite avec un modèle commercial basé sur les microtransactions dans le jeu ont une marge de croissance dans XGP et il espère qu’ils « prospéreront sur notre plate-forme » car il pense qu’il est important qu’il y ait une « diversité dans les modèles commerciaux » basés sur sur votre service.

Dans un rapport publié il y a exactement un an, Microsoft a déclaré que les abonnés Xbox Game Pass jouent plus et dépensent plus. En disposant d’une telle gamme de titres, il est possible de découvrir plus de genres ou de jeux vidéo qui passeraient autrement inaperçus : il n’y a pas d’impact négatif sur les autres modèles économiques car les ventes directes n’ont pas diminué. Concrètement, on parlait alors d’une augmentation de 20 % des dépenses.

source | gametop