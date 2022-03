Le réalisateur du nouveau The Witcher promet qu’il n’y aura pas de crise dans le développement

Le prochain jeu vidéo de The Witcher, actuellement en développement dans les bureaux de CD Projekt RED, luttera contre le crunch, a promis le réalisateur Jason Slama. Même avec les précédents qui font partie de l’histoire de l’étude, avec des cas notables tels que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, Slama veut montrer que le jeu vidéo se déroulant dans Night City a été une leçon apprise et qu’ils n’entraîneront pas de pratiques de cette nature. de nouveau.

Slama a précédemment travaillé comme programmeur d’interface utilisateur sur The Witcher 3 et plus tard comme réalisateur sur Gwent : The Witcher Card Game ; a beaucoup d’expérience dans l’étude polonaise. Après avoir rendu public qu’il est le réalisateur du nouveau jeu vidéo The Witche – actuellement sans nom ; va commencer une nouvelle saga—, un utilisateur l’a interrogé sur le crunch. Sa réponse, simple mais directe : « Jamais sous ma direction.

Il peut y avoir des raisons de croire en votre parole. Dans une interview avec IGN à propos de Gwent, Slama a déclaré qu’ils avaient terminé le développement du jeu sans recourir aux heures supplémentaires obligatoires, « avec des conditions de travail vraiment impressionnantes », sans avoir à être « avec des fouets et des chaînes », surtout « en tenant compte de tous les controverses qui se sont produites avec la crise.

Le problème de la crise dans le monde du travail

Le crunch est un euphémisme pour désigner l’allongement prolongé du temps de travail des salariés de manière soutenue et obligatoire pendant des périodes précises d’évolutions ; généralement dans la dernière ligne droite, lorsque les dates de livraison approchent. Dans de nombreux cas, l’environnement est intoxiqué, l’humeur chute et la santé mentale est compromise; surtout si bon nombre de ces jours supplémentaires ne sont pas payés. Bien que le crunch soit un terme largement utilisé dans les cercles du jeu vidéo, il n’est pas exclusif à ce secteur et peut être extrapolé à de nombreux autres domaines et industries.

Le prochain jeu vidéo The Witcher utilisera le moteur graphique d’Epic Games, Unreal Engine 5, après un accord pluriannuel qui permettra aux deux sociétés d’apprendre et d’en profiter ensemble. Il n’a toujours pas de date de sortie, de plateformes, de protagoniste ou de détails spécifiques sur sa chronologie dans la chronologie de la saga.

Polices | Jason Slam; IGN