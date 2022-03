FIFA 22 FUT TOTW 27 avec Aubameyang, Koke et Son maintenant disponible

FIFA 22 dévoile les joueurs qui font partie de l’équipe de la semaine 27. Le TOTW, comme on l’appelle souvent en anglais, rassemble les footballeurs les plus marquants de la dernière journée dans les principales compétitions de la ligue. N’oubliez pas qu’ils seront disponibles pour un temps limité lors de l’ouverture du pack et sur le marché des transferts.

Équipe de la semaine 27 dans FIFA 22 : tous les élus

Titres

PT : David Soria, 84 ans, Getafe

DG : Robertson, 89 ans, Liverpool

CAO : Clauss, 86, objectif RC

CT : Bartra, 85 ans, Real Betis

MG : Coman, 88 ans, Bayern Munich

CDM : Koke, 86 ans, Atlético Madrid

CM : Bennacer, 83 ans, AC Milan

CM : Demirbay, 82 ans, Bayern Leverkusen

IE: Fils, 91 ans, Tottenham Hotspur

ST : Aubameyang, 87 ans, FC Barcelone

BU : Ben Yedder, 87 ans, AS Monaco

Réserves et remplaçants

PT : Omlin, 81 ans

CT : Peut, 84

MDC : Stark, 81 ans

SDD : Pellegrini, 84 ans

ST : Giakoumakis, 83 ans

DC : Guirassy, ​​81

DC : Ighalo, 81 ans

PT : Kattimani, 66 ans

RM : Mor, 79

MOC : M’Changama, 78 ans

ST : Ferreira, 77 ans

ED : Thomas-Asante, 73 ans

L’équipe actuelle de la semaine se distingue par la présence de jusqu’à quatre joueurs de LaLiga Santander dans le onze de départ. Parmi eux, Aubameyang se démarque. L’attaquant du Barça a fait une apparition remarquée dans le classique du football Français avec son doublé contre le Real Madrid. En revanche, David Soria a été le héros de l’équipe madrilène lors du match nul de son équipe à San Mamés.

L’actualité de FIFA 22 passe par la promotion disponible en ce moment. Fantasy FUT identifie certains joueurs dont la note peut être améliorée en fonction de leurs performances réelles. Rashford, Giménez Gelson Martins et Camavinga ne sont que quelques-uns des noms qui apparaissent dans la première équipe. Vous pouvez voir la liste complète en cliquant ici.

Rappelons que FIFA 22 est actuellement disponible sur PS5, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Google Stadia ; sur Nintendo Switch, vous trouverez la Legacy Edition, une version exclusive du portable sans nouvelles jouables.

La source: EA Sports sur Twitter