Elden Ring corrige un bug multijoueur majeur

Mise à jour : From Software confirme la fin de la maintenance durant toute la matinée et une partie de l’après-midi de ce 23 mars. Les serveurs sont de nouveau opérationnels.

Elden Ring publie le patch 1.03.2, désormais disponible en téléchargement sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Parmi les corrections, la solution que From Software a trouvée sur les invasions multijoueurs se démarque. Un autre joueur n’enverra plus l’adversaire pour réapparaître en boucle à un point corrompu de la carte.

Notes complètes de la mise à jour 1.03.2 d’Elden Ring

Correction d’un bug qui empêchait les joueurs de progresser dans la quête du PNJ Nepheli Loux.

Correction d’un bug qui faisait mourir le joueur lorsqu’il tentait de tomber d’un point proche du sanctuaire des bêtes.

Correction d’un bug qui empêchait le Cendre de guerre « Endurer » de prendre effet.

Correction d’un bug en multijoueur qui permettait aux joueurs de téléporter d’autres joueurs vers des coordonnées de carte incorrectes.

À la recherche du hacker dans Elden Ring

La mise à jour met fin à l’une des controverses au sein de la communauté Elden Ring. Comme nous l’avons signalé sur Netcost, certains utilisateurs ont partagé sur les réseaux sociaux comment les pirates les dépensent lors de jeux multijoueurs. Dans ce lien, vous pouvez voir ce qu’ils ont fait.

En plus de vous amener au point contaminé qu’ils voulaient, ils peuvent vous tuer à distance. La première chose que nous savons déjà est résolue ; le second, en revanche, n’a pas transpiré. Nous devrons attendre les futures communications de From Software.

Elden Ring est le chef-d’œuvre réalisé par Hidetaka Miyazaki. « From Software se surpasse et adapte la formule Souls à un monde prodigieux, écrasant tant par son ampleur que par sa direction artistique, sa liberté d’exploration et la nature de ses nombreux, nombreux défis », disions-nous dans les conclusions de notre analyse, où il a obtenu la note la plus élevée pour cette maison. Si vous y jouez en ce moment, n’hésitez pas à consulter notre guide détaillé.

