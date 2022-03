The Witcher : CD Projekt confirme que le médaillon du nouveau jeu a la forme d’un lynx

The Witcher reviendra dans le jeu vidéo avec un tout nouvel opus, qui lancera une saga sans précédent. L’annonce était accompagnée d’une image représentant un médaillon partiellement recouvert de neige. Depuis, le débat est servi, car la forme de celui-ci déterminera en grande partie l’identité du personnage principal. Robert Malinowski, directeur des communications mondiales pour CD Projekt RED, a confirmé à Eurogamer qu’il s’agit d’un lynx :

« D’accord, certains mystères ne devraient pas être un mystère », a déclaré Malinowski. « Je peux confirmer que le médaillon a en fait la forme d’un lynx. » Sans Geralt de Rivia comme protagoniste, les théories n’ont cessé d’émerger, bien que de nombreuses voix aient souligné la possibilité qu’il s’agisse de Ciri. Cependant, le personnage appartient à l’école du chat, ce qui ne correspond pas à la figure du lynx.

Le lynx n’est jamais apparu auparavant dans The Witcher

L’École du Lynx n’existe pas dans The Witcher, ni dans les romans ni dans les jeux vidéo sortis jusqu’à présent. Par conséquent, loin d’être résolu, ce sera sûrement un sujet de débat. Le lynx, cependant, est un félin, il reste donc à voir s’il a une relation avec la Maison du Chat.

Geralt de Rivia, de la Maison du Loup, a terminé son histoire dans The Witcher 3 : Wild Hunt (du moins pour le moment), donc la narration du nouveau jeu vidéo tournera autour d’autres personnages éloignés de l’orbite du loup.

Le prochain titre de Witcher abandonnera le moteur graphique REDengine et utilisera Unreal Engine 5, car CD Projekt RED a conclu un accord avec Epic Games. Cela ne deviendra pas exclusif à Epic Games Store sur PC. Le studio polonais a déjà confirmé qu’il sortira dans différents magasins numériques.

The Witcher 3: Wild Hunt recevra une version nouvelle génération pour Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC. Saber Interactive est le développeur du patch, qui sera gratuit pour les possesseurs du jeu original. Il sortira au second semestre 2022.

source | Eurogamer