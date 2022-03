Stranger Things dévoile les premières images de la saison 4 : retour dans les années 80

Le mystère revient, le danger revient. Stranger Things, la série des frères Duffer, se prépare pour la première de sa quatrième saison, qui sera divisée en deux volumes, chacun avec son propre ensemble d’épisodes. Quelques mois après la première, Netflix a montré les premières images de cette saison, dans lesquelles on voit certains des personnages qui sont dans la fiction depuis 2016, ainsi que d’autres visages différents.

Le premier volume de Stranger Things sortira le 27 mai, tandis que le second est prévu pour le 1er juillet. Ci-dessous, vous pouvez profiter de la galerie complète d’images.

Une ville normale ?

Stranger Things est une série qui s’inspire des films classiques des années 80, un drame qui se déroule à Hawkings (Indiana), une ville américaine où apparemment rien d’extraordinaire ne se produit… jusqu’à ce que cela se produise. Tout commence par la disparition d’un enfant, un moment où son groupe d’amis et sa famille se mobilisent pour tenter de le retrouver. La vérité est que sous l’apparente normalité, il y a un mystère, des expériences gouvernementales et un monde parallèle et dangereux.

La saison 4 élargit son casting avec de nouveaux acteurs et actrices : Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Regina Ting Chen (Queen of the South, Falcon and the Winter Soldier), Grace Van Dien (Manson’s Girls, The Woods), Jamie Campbell Bower (Shadowhunters : City of Bones, Sweeney Todd : The Demon Barber of Fleet Street), Eduardo Franco (Nerdy, The Binge), Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End), Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, The Goldbergs) Nikola Djuricko (Genius, In the Land of Blood and Honey), Robert Englund (Nightmare on Elm Street Franchise, ‘V’) et Tom Wlaschiha (Game of Trônes, Jack Ryan).

Stranger Things aura un crossover gratuit dans Far Cry 6, le jeu de tir fou d’Ubisoft. Quand? A partir du 24 mars.

source | Netflix