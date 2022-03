PS4 et PS5 : le PSN rencontre des problèmes et certains services ne fonctionnent pas correctement

Après la publication de la mise à jour du firmware PS4 et PS5, qui a ajouté de nouvelles fonctionnalités et améliorations, certains services PlayStation Network rencontrent des problèmes. Dans un communiqué officiel, la société japonaise a reconnu ces erreurs et a annoncé qu’elle enquêtait déjà sur ce qui s’était passé, afin de trouver une solution rapide.

« Le PSN (y compris PlayStatin Store) peut ne pas être disponible pour le moment. Nous nous excusons pour tout inconvénient causé à nos clients. Nous menons une enquête et effectuons des travaux de restauration, veuillez donc patienter un peu », ont-ils expliqué dans le communiqué. Certains utilisateurs avaient précédemment affirmé qu’ils ne pouvaient pas accéder à certains services, ou qu’ils avaient reçu des messages d’erreur concernant la connexion.

Résumé de l’état du PSN.

Le site officiel du PlayStation Network indique « certains services rencontrent des problèmes techniques ». Parmi ceux qui figurent sur la liste figurent le PlayStation Store, le PlayStation Now, ainsi que les réseaux et les jeux. Comme indiqué, PlayStation Video et la gestion de compte fonctionnent correctement.

Vous pouvez avoir des difficultés à lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités réseau. Nous essayons de résoudre le problème dès que possible. Merci pour ta patience.

Vous pouvez rencontrer des difficultés pour obtenir des produits sur le PlayStation Store. Nous essayons de résoudre le problème dès que possible. Merci pour ta patience.

Vous rencontrez peut-être des difficultés pour diffuser des jeux PlayStation Now. Nous essayons de résoudre le problème dès que possible. Merci pour ta patience.

Qu’est-ce qui est inclus dans la nouvelle mise à jour ?

Sony Interactive Entertainment a partagé toutes les nouvelles incluses dans la nouvelle mise à jour PS4 et PS5. Par exemple, il est désormais possible de créer ou de rejoindre des groupes ouverts et fermés depuis les deux consoles. Dans le cas de la machine de nouvelle génération, ils ont apporté des améliorations à l’interface utilisateur de Game Base et ont intégré des options d’accessibilité. D’autre part, PS App et PS Remote Play ont reçu d’autres modifications supplémentaires. Vous pouvez voir toutes les informations dans ce lien.

L’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs arrivera dans une future mise à jour. Il s’agit du taux de rafraîchissement variable, plus connu sous le nom de VRR, qui peut être activé sur les téléviseurs compatibles HDMI 2.1 et fonctionnera avec des jeux correctement optimisés, bien qu’il puisse également être activé sur des titres a priori non compatibles.

source | reddit playstation