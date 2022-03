Maradona disparaît de FIFA 22 en raison d’un litige

FIFA 22 perd l’un des illustres de l’histoire du football. Diego Armando Maradona est retiré du jeu en raison « d’un différend juridique avec des tiers ». Les joueurs les plus touchés se trouvent dans Ultimate Team, dès qu’il abandonne son élément Icône.

Pourquoi Maradona est-il éliminé dans FIFA 22 ? déclaration officielle

« En raison d’un litige avec des tiers, nous devons supprimer Diego Maradona des packs d’équipe FIFA Ultimate Team, Ultimate Draft et Soccer Aid World XI », commence EA Sports dans un avis dès son entrée dans FUT. « Par conséquent, les éléments Diego Maradona Icon ne seront plus disponibles dans les packs, SBC et FUT Draft, et leur gamme de prix restera fixe jusqu’à nouvel ordre. »

De l’entreprise, ils soulignent qu’ils espèrent « inclure l’une des grandes icônes du football à l’avenir », mais pas avant de partager « la déception des fans ». Aucun autre détail n’a été dévoilé pour le moment.

À quoi ressemblaient les éléments Maradona Icon dans FIFA 22 ?

Pour certaines livraisons, EA Sports a pointé les meilleurs moments des légendes du monde du football. Maradona, comme Zidane et bien d’autres, a publié trois articles sur ses étapes les plus marquantes. Celui avec la note la plus élevée avait une moyenne de 98 et présentait les statistiques suivantes :

Allure : 93

Accélération : 95

Vitesse : 91

Dribbles : 98

Agilité : 93

Solde : 99

Réaction : 95

Contrôle du ballon : 98

Dribble : 99

Calme : 97

Tir : 94

Position d’attaque : 95

Achèvement : 98

Puissance de tir : 86

Tir lointain : 95

Volées : 89

Pénalités : 99

Passe : 95

Vision : 98

Précision faute: 90

Passe courte : 96

Passe longue : 96

Effet : 91

Physique : 78

Saut : 83

Énergie : 81

Force : 77

Agressivité : 77

Défense : 42

Interceptions : 45

Précision du cap : 77

Capacité défensive : 28

Entrée statique : 43

Entrée coulissante : 38

