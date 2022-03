Sony répond aux fans demandant The Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield

Spider-Man: No Way Home a marqué un avant et un après dans le genre du film de super-héros, donnant lieu à unir différentes sagas du même personnage des décennies entre les deux à l’occasion de l’ouverture du multivers et des possibilités que cela implique. Et c’est que voir les trois Spider-Man cinématographiques ensemble a été le rêve devenu réalité de nombreux fans; les fans qui en veulent plus. À tel point qu’après le retour d’Andrew Garfield dans ledit crossover, une campagne sur les réseaux sociaux a été lancée appelant à The Amazing Spider-Man 3, afin de clore la trilogie inachevée Amazing. Maintenant, Sony a répondu aux fans avec un message curieux et un nouveau clip vidéo mettant en vedette Andrew Garfield lui-même.

Sony, les hastags et The Amazing Peter #3

Ainsi, et malgré le fait qu’Andrew Garfield ait déjà récemment reconnu qu’il n’était pas prévu de reprendre son interprétation de Peter Parker/Spider-Man dans la saga The Amazing Spider-Man, il avoue également que désormais plus personne ne le croira après la campagne de démentis sur son apparition dans Spider-Man : No Way Home depuis des mois, alors que les rumeurs de son retour aux côtés de Tobey Maguire se faisaient plus insistantes que jamais.

Quoi qu’il en soit, Sony est conscient de la situation et des souhaits des fans ; C’est pourquoi ils ont répondu avec le tweet suivant accompagné d’un clip vidéo qui rend hommage aux apparitions d’Andrew Garfield en tant que voisin et ami Spider-Man : « The Amazing Peter #3. et, nous avons vu le hashtag. Non, nous décidons quels films nous faisons. Nous ne sommes que l’équipe de communication », plaisantent-ils depuis le compte officiel.

Nous verrons si Sony Pictures décide enfin de donner une nouvelle chance à Spider-Man d’Andrew Garfield maintenant qu’ils sont pleinement impliqués dans différents films de méchants de Spideverse.

source | Sony