Twitch bannit la chaîne de TheGrefg

Le streamer populaire TheGrefg a été banni de Twitch pendant trois jours pour avoir enfreint les politiques du service. Comme il le communique lui-même, l’expulsion était due au direct qu’il a fait avec Brunenger, où il a accusé les politiques d’interdiction de la plateforme Amazon, une critique qui lui a coûté cette sanction.

Salut tout le monde, Je vous informe que j’ai été banni de Twitch pendant 3 JOURS pour le direct que j’ai fait avec Brunenger expliquant son cas et critiquant la politique d’interdiction de Twitch. Je savais que je prenais un risque en faisant quelque chose comme ça et c’est la punition. Je serai de retour vendredi. 💙 pic.twitter.com/cV4c5tuX4h —Grefg =) (@TheGrefg) 22 mars 2022

La nouvelle est tombée mardi après-midi, lorsqu’il a été détecté que la chaîne avait été interdite, sans en connaître les raisons. Malgré le statut de « partenaire » de la chaîne, le fait qu’elle soit l’une des chaînes hispanophones les plus populaires et, ayant dans son histoire battu les records d’écoute de la plateforme, Twitch n’a montré aucune pitié pour le résident murcien d’Andorre comprenant qu’il a violé les règles en critiquant la stratégie d’interdiction actuelle. C’est la deuxième fois que la chaîne de David Cánovas reçoit un avertissement qui lui fait fermer les stores.

Cela vient mettre un choc supplémentaire dans l’univers des streamers, qui a connu quelques jours convulsifs. Malgré leurs millions en banque et leur statut de stars brillantes, il semble que ces héros du divertissement numérique ne puissent empêcher leurs misères d’éclater au grand jour, à la vue de tous. TheGrefg lui-même a joué ce week-end dans un affrontement avec un autre streamer populaire, Willyrex, confirmant une mauvaise relation qui remonte à loin et dont la fermentation a laissé une traînée de mèmes et quelques taches sur le cadre idyllique des collaborations et du « buenrollismo » qu’est vend de la noblesse du streaming (un épisode que les deux se sont efforcés d’effacer par la suite, sans grand succès).

La chaîne Twitch de Grefg reviendra le vendredi 25 mars, bien que le communicant reste actif sur les réseaux sociaux, avec des interviews sur TikTok et d’autres activités sur ses différents réseaux sociaux.