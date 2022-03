Elden Ring a un drôle d’insecte qui fait voler le cheval

On ne sait pas si ce glitch survivra après l’application du nouveau patch, mais tant qu’il dure, les speedrunners d’Elden Ring ont une nouvelle stratégie pour traverser le monde à une vitesse vertigineuse. Et c’est que grâce à un insecte, le cheval Torrentera prend son envol et parcourt les Terres Intermédiaires depuis le ciel comme Pégase, comme l’a montré la vidéo ci-dessous ces lignes.

Selon PC Gamer, il est difficile de déterminer qui a été le premier à découvrir le glitch, mais la vidéo la plus ancienne a été mise en ligne le 17 mars. Pour voler avec votre cheval, vous devez suivre une méthode qui peut se résumer comme suit : dans certaines zones de la carte, vous devez descendre de cheval avant de laisser tomber Torrentera jusqu’à sa mort. Puis, lorsqu’il sera ressuscité, il gagnera la capacité de voler.

L’explication du chemin épais ne reflète pas la difficulté de l’obtenir, car cela ne peut être fait que dans des zones très spécifiques telles que Volcano Mansion ou Bestial Sanctuary.

Les initiales de George R.R. Martin

On dit, on parle, on commente que les boss finaux d’Elden Ring portent les initiales de George RR Martin, l’auteur de A Song of Ice and Fire (Game of Thrones). La théorie, aussi appétissante que cela puisse paraître, a tourné au vinaigre avec les propres mots de Martin. Et c’est que l’écrivain a catégoriquement nié cette possibilité. Selon ses dires, il n’a aucune raison de cacher son nom, puisqu’il fait déjà partie du générique officiel.

Elden Ring est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le travail de Hidetaka Miyazaki reprend l’approche action et RPG dans une aventure qui a été considérée comme le chef-d’œuvre du développeur. Bandai Namco, l’éditeur, a laissé entendre que la saga sera élargie à l’avenir. Ici vous pouvez lire notre analyse.

