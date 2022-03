Far Cry 6 recevra une mission gratuite basée sur Stranger Things

L’île de Yara a eu sa révolution, mais maintenant elle aura aussi un mystère surnaturel. Far Cry 6, le jeu vidéo le plus récent de la saga, s’apprête à recevoir du nouveau contenu gratuit. Par le biais des réseaux sociaux, Ubisoft a annoncé que le crossover Stranger Things sortira jeudi prochain, le 24 mars.

En quoi consistera cette mission supplémentaire ? Pour le moment, la société française n’a pas percé le mystère. On s’attend à ce que le contenu soit similaire à celui d’autres missions gratuites comme celles de Danny Trejo ou Rambo, chacune avec sa propre histoire.

Après un moment sans Stranger Things, Netflix prépare le retour en beauté. La série des années 80 mettant en vedette le gang d’enfants (maintenant des adolescents) reviendra dans la saison 4, qui diffusera ses épisodes en deux lots différents : le volume 1 débutera le 27 mai, tandis que le volume 2 débutera le 1er juillet.

Jouez à la mission croisée GRATUITE de Stranger Things à partir du 24 mars ! Invitez un ami à jouer lors du premier week-end gratuit de Far Cry 6, du 24 au 27 mars, jouable seul ou en coopération. Célébrez ensemble avec 50 % de réduction sur FC6 et 35 % de réduction sur le Season Pass ! #FarCry6 pic.twitter.com/Mham5tMTp0 – Far Cry 6 (@FarCrygame) 22 mars 2022

Week-end gratuit dans Far Cry 6

Le crossover Stranger Things peut également être apprécié par les joueurs qui essaient Far Cry 6 pendant le week-end gratuit. Du 24 au 27 mars, le jeu complet sera disponible gratuitement sur consoles et PC. Il s’agit d’un essai gratuit, donc une fois cette période passée vous devrez acheter le jeu pour continuer l’aventure dans Yara. Cependant, tous les progrès seront reportés à la version finale.

Far Cry 6 est sorti en octobre 2021 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PC et Google Stadia. Les versions de génération précédente peuvent être mises à niveau gratuitement sur les consoles de nouvelle génération, comme c’est le cas avec tous les jeux vidéo intergénérationnels d’Ubisoft. Le plan post-lancement payant s’est conclu avec la sortie de ses trois extensions.

