PS4 et PS5 | Toutes les nouvelles de la nouvelle mise à jour; Maintenant disponible

Sony Interactive Entertainment a annoncé une nouvelle mise à jour du firmware pour PS4 et PS5. Certains utilisateurs avaient déjà pu tester certaines des nouveautés grâce à la bêta, qui s’appliquent désormais également aux autres joueurs. Parmi les fonctionnalités implémentées figurent certaines des plus demandées, telles que la possibilité de créer ou de rejoindre des groupes ouverts et fermés à partir de la même console, comme indiqué sur le blog officiel PlayStation. Le correctif est maintenant disponible en téléchargement.

Une autre des améliorations se concentre exclusivement sur PS5, car elles ont amélioré l’interface utilisateur de la base de jeu et les cartes trophées. De plus, ils ont intégré des fonctionnalités d’accessibilité telles que l’audio mono pour les écouteurs.

La société rapporte en outre que ceux qui ont besoin de « rattraper les fonctionnalités de la PS5 » peuvent jeter un œil aux nouvelles cartes Pro Tips, qui se trouvent dans le centre de contrôle. Il sera également possible d’apprendre à épingler des vidéos et des applications à l’écran tout en jouant à des jeux ou en partageant l’écran avec des amis.

Les mises à jour logicielles arrivent aujourd’hui #PS5 et #PS4, y compris : actualités dans les groupes ouverts et fermés, PS APP et Remote Play. De plus, les premiers détails sur la prise en charge du taux de rafraîchissement variable seront bientôt disponibles : https://t.co/aFQYyLRh3I pic.twitter.com/M6fubJASX9 – PlayStation Espagne (@PlayStationES) 23 mars 2022

Autres améliorations : PS App et PS Remote Play

L’application PS sera renforcée avec quelques options, qui seront ajoutées progressivement. Nous faisons référence à la possibilité de créer ou de rejoindre des groupes ouverts ou fermés via l’application. D’autre part, l’interface utilisateur Game Base de l’application a également été mise à jour, afin « d’accéder plus facilement aux fonctions d’amis, de groupes et de messages ».

Quant à Remote Play, la fonctionnalité qui permet de jouer sur d’autres appareils via le streaming, inclut désormais un mode sombre et de nouvelles langues pour le lecteur d’écran : portugais, finnois, suédois, turc, grec, thaï et chinois (traditionnel et simplifié). ). ).

Bientôt, la PS5 prendra en charge le VRR (taux de rafraîchissement variable). Pour lire tous les détails, vous pouvez jeter un œil à cette actualité.

source | PlayStationBlog