PS5 : Sony confirme qu’il ajoutera le VRR « dans les prochains mois » : de quoi s’agit-il et premiers détails

Les téléviseurs compatibles pourront profiter du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PlayStation 5, l’une des fonctionnalités les plus demandées par les joueurs. Cela a été annoncé par Sony dans une nouvelle entrée sur le blog officiel de PlayStation, où il a confirmé que cette fonctionnalité sera implémentée « dans les mois à venir », sans préciser de date plus précise.

Seuls les téléviseurs et moniteurs PC compatibles HDMI 2.1 pourront bénéficier de la fonctionnalité, mais de quoi s’agit-il exactement ? Comme l’a déclaré PlayStation elle-même, « VRR synchronise dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran avec la sortie graphique de la console PS5 ». De cette manière, les performances visuelles des jeux sont optimisées « en minimisant ou en éliminant les artefacts visuels tels que le saut d’image et le déchirement ».

Après avoir appliqué le VRR, l’expérience avec les jeux sera plus fluide, puisque les scénarios « se rendent instantanément, les graphismes sont plus nets et le décalage d’entrée est réduit ». La société japonaise ajoute également que les produits précédemment commercialisés pourront utiliser le VRR si les développeurs publient un correctif pour les optimiser.

VRR dans le menu PS5.

Également dans les jeux non pris en charge

Quoi qu’il en soit, il y aura la possibilité d’activer le VRR sur les jeux PS5 non pris en charge, ce qui peut améliorer la qualité, bien que des « effets visuels inattendus » puissent se produire. Il peut toujours être désactivé.

La PlayStation 5 est sortie le 19 novembre 2020. Plus d’un an après son lancement, Sony et Microsoft continuent d’avoir des problèmes d’approvisionnement. La principale cause réside dans la crise des semi-conducteurs, pièce essentielle pour la fabrication de ces machines. Il ne semble pas que la solution soit proche, car certaines voix disent qu’elle ne sera normalisée qu’en 2023. Cela affecte à la fois la version disque optique et l’édition entièrement numérique.

source | PlayStationBlog