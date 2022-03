Ghostwire : Tokyo | Toutes les exigences et configurations graphiques sur PC

Câble Oculus Link 5 mètres Compatible avec Oculus Quest 1/2, câble de transfert de données PC haute vitesse Syntech Oculus Quest 2 Link, câble de charge USB 3.0 vers USB C pour casque VR et PC de jeu

Compatible avec Oculus Quest 2: le câble de liaison Syntech connecte l'Oculus Quest 2 à un PC de jeu afin que vous puissiez jouer à toutes les applications Oculus Rift et aux jeux Steam VR, offrant une expérience PC VR parfaite en continuant à charger votre Quest 2. La couleur et le design de ce câble s'accorde parfaitement avec le casque Quest 2. Câble flexible de 5 mètres de long : avec 5 mètres de long, ce câble vous offre une liberté de mouvement maximale sans restrictions lorsque vous êtes immergé dans le monde de la réalité virtuelle. Transfert haute vitesse et chargement sécurisé : prend en charge la bande passante jusqu'à 5 Gbit/s. Le courant maximum du câble est de 3A, ce qui est suffisant pour jouer et charger simultanément. Une synchronisation de données stable et rapide fonctionnant avec un courant soutenu et fiable vous apporte une expérience de jeu fluide. Conception conviviale : le port de type C avec un design en forme de L est confortable à utiliser avec votre casque Quest VR. La sangle Velcro attachée fixe le câble au casque Quest pour empêcher la déconnexion pendant le mouvement. Assurance qualité et service client : ce câble de liaison peut se plier facilement sans se casser en utilisant des matériaux durables, ayant une bonne flexibilité, résistance à l'étirement et résistance à l'abrasion. Syntech offre une GARANTIE À VIE et un service client convivial pour ce câble de liaison.