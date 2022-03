Scream 6 confirme le retour d’une de ses grandes actrices et sa date de sortie

Après le succès de Scream, le récent nouvel opus d’une saga d’horreur slasher si populaire qu’il a perdu son numéro en cours de route, les responsables n’ont pas hésité à confirmer un sixième volet qui arriverait bientôt il y a quelques semaines. Eh bien, Scream 6 (titre provisoire) a déjà une date de sortie, puisqu’il est prévu de sortir en salles le 31 mars 2023, soit dans un peu plus d’un an. Cela a été confirmé par Paramount Pictures et Spyglass, encourageant les fans à « mettre l’alarme ».

Courteney Cox reviendra encore une fois dans Scream

De plus, l’une de ses grandes vedettes, l’actrice Courteney Cox, a confirmé une nouvelle fois son retour pour ce sixième film. Cela a été récemment confirmé sur le podcast Just for Variety de Marc Malkin, en plus d’anticiper que le tournage commencera probablement en juin prochain au Canada :

N’oubliez pas de régler votre alarme. Le nouveau #ScreamMovie arrive en salles le 31 mars 2023 🔪 – Cri (@ScreamMovies) 18 mars 2022

« Hier, j’ai reçu le scénario. Et je ne l’ai pas encore lu. Je viens de le recevoir, et j’ai tellement l’habitude d’avoir, vous savez, des scripts de Shining Vale, qui font 26 pages, et je me dis : ‘Wow, je dois lire un script.’ Je suis ravie de pouvoir dire ça », déclare l’actrice.

Pour le moment, on sait peu de choses sur ce nouvel opus de Scream, au-delà du fait que Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett reviennent pour le diriger dans le cadre du collectif créatif Radio Silence, sous un scénario écrit par James Vanderbilt et Guy Busick. Dans la production, on retrouve le créateur Kevin Williamson et le troisième membre de Radio Silence, Chad Villella, qui travailleront avec Gary Barber et Peter Oillataguerre de Spyglass.

Rappelons que le cinquième volet de Scream est sorti en salles le 14 janvier 2022, récoltant près de 140 millions de dollars dans le monde, dont 80 provenaient des salles de cinéma américaines. Ghostface reviendra dans moins d’un an.

source | Collisionneur