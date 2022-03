Les magasins Wii et DSi sont "en maintenance"selon Nintendo

La boutique Nintendo Wii (chaîne boutique Wii) et la boutique Nintendo DSi sont totalement inaccessibles depuis plusieurs jours. En d’autres termes, il n’est pas possible de télécharger des jeux depuis les serveurs. De la part de la société japonaise, ils sont restés silencieux, mais un représentant de la société a confirmé à Kotaku que les deux magasins étaient en cours de maintenance. Selon les mots de Nintendo, il y aura plus d’informations à l’avenir.

« La chaîne boutique Wii et la boutique Nintendo Dsi sont actuellement en cours de maintenance. Nous fournirons une mise à jour à une date ultérieure. » Par conséquent, nous devrons attendre d’entendre le communiqué officiel pour connaître le sort des magasins et des jeux que les utilisateurs ont dans leurs bibliothèques.

La chaîne boutique Wii n’autorise plus les achats depuis le 31 janvier 2019. Cependant, ceux qui avaient acheté l’un de ses produits ont continué à avoir la possibilité de télécharger des jeux et des applications précédemment achetés. Dans le cas de la famille Nintendo DSi, le processus de fermeture a eu lieu deux ans plus tôt, le 31 mars 2017. Si les serveurs rouvrent, les clients pourront à nouveau télécharger leurs produits.

Nintendo Wii.

Les eShops Wii U et Nintendo 3DS fermeront en 2023

Nintendo a annoncé plus tôt cette année ses plans concernant les magasins Wii U et Nintendo 3DS, qui fermeront tous les deux fin mars 2023. À partir de ce moment, il ne sera plus possible d’acheter un jeu vidéo, mais il sera possible de télécharger n’importe quel logiciels précédemment achetés :

« Même après la fin mars 2023, et dans un avenir prévisible, il sera toujours possible de retélécharger des jeux et des DLC, de recevoir des mises à jour logicielles et de jouer en ligne sur Wii U et la famille de consoles Nintendo 3D. » La nuance « avenir prévisible » est révélatrice, puisqu’elle ouvre les portes à une éventuelle fermeture totale.

