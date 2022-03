Ghostwire Tokyo détaille les heures de préchargement et de sortie sur PC, à quelle heure sera-t-il jouable ?

Bethesda et Tango Gameworks ont tout préparé pour la première de Ghostwire : Tokyo sur PlayStation 5 et PC le vendredi 25 mars prochain. Le titre du studio dirigé par Shinji Mikami, cette fois avec Kenji Kimura aux commandes, affiche désormais les horaires mondiaux de son préchargement sur Steam et l’Epic Games Store ainsi que les heures de lancement sur chaque continent. Ces pré-chargements permettent aux joueurs d’avancer le téléchargement de dizaines de Go du jeu de pré-lancement, de sorte que dès que l’heure indiquée arrive, ils peuvent commencer à jouer sans attendre.

À quelle heure Ghostwire Tokyo peut-il commencer le préchargement sur Steam et Epic Games Store ?

Le préchargement de Ghostwire Tokyo dans sa version PC — Steam et Epic Games Store — a débuté ce mardi 22 mars à 18h00, heure de la péninsule espagnole. Il est maintenant disponible.

Surmonter l’aventure prend 10-15, un chiffre qui monte à 30 si on veut la terminer à 100%.

À quelle heure Ghostwire Tokyo sort-il sur Steam et Epic Games Store ?

Le lancement de Ghostwire Tokyo sur PC, à la fois Steam et Epic Games Store, sera déterminé par l’heure du territoire dans lequel nous nous trouvons. À l’heure d’Europe centrale (CET), dans laquelle se trouve l’Espagne, voici les heures pour commencer à jouer le titre sur un ordinateur :

Cliquez pour agrandir l’image.

Heure de sortie de Ghostwire Tokyo sur Steam : 25 mars à 01h00 (CET).

Heure de première de Ghostwire Tokyo sur Epic Games Store : 25 mars à 01h00 (CET).

C’est-à-dire à une heure du matin du jeudi au vendredi. Avec cette méthodologie, Ghostwire Tokyo sera lancé à la même heure dans le monde entier, et non à minuit heure locale dans chaque pays. De cette façon, les joueurs de Pacific hours pourront commencer à jouer à 19h00 le jeudi 24.

Analyse de Ghostwire Tokyo dans Netcost : qu’en avons-nous pensé

Chez Netcost, nous avons déjà analysé Ghostwire : Tokyo dans sa version PlayStation 5, où il s’agit d’une exclusivité temporaire d’un an. Un titre dont on met en lumière sa sublime recréation de Shibuya, Tokyo, son cadre, sa direction artistique et le bestiaire yokai. De même, nous avons été convaincus par son répertoire d’histoires d’erreurs, mais nous n’avons pas été convaincus par son action, son approche du monde ouvert ou l’absence de séquences de peur pure. « Un jeu d’action où ce qui marche le moins c’est l’action. Un titre plein d’humour, de personnalité et de détails originaux, mais en même temps avec une approche du monde ouvert très générique et conservatrice ».

Ghostwire Tokyo sera mis en vente ce vendredi 25 mars au format physique et numérique sur PS5 et PC.

source | Fumer