EA Sports PGA Tour retardé d’un an; nouvelle fenêtre de lancement pour 2023

Electronic Arts a annoncé un report de la date de sortie d’EA Sports PGA Tour, le reboot de la saga golfique de l’éditeur nord-américain avec la licence officielle de la plus grande compétition officielle mondiale pour ce sport annoncée en mars 2021. A défaut de savoir plates-formes de première et détails plus spécifiques du titre, cet opus ambitieux sortira au printemps 2023; dans l’année.

Ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas sur l’EA Sports PGA Tour

Electronic Arts souligne dans sa communication aux médias qu’EA Sports PGA Tour détient la licence officielle des quatre tournois majeurs du circuit de golf professionnel, les majors, l’équivalent des quatre grands chelems de tennis ou des trois grands tours de cyclisme. Ainsi, ce titre garantit une fois de plus la puissance d’EA en matière de sécurisation des licences —un bon exemple peut en être donné par la FIFA, Madden ou la NHL—, avec l’Augusta Masters Tournament, l’Open des États-Unis, le PGA Championship, et le British Golf Open (The Open Championship).

Tournée EA Sports PGA

D’autres événements du circuit PGA Tour seront également inclus, comme les Playoffs de la FedEx Cup, l’Amundi Evian Championship ou le THE PLAYERS Championship. Le moteur graphique choisi est le pas toujours bien arrêté EA Frostbite.

EA Sports PGA a été annoncé en mars 2021; développé à Orlando et Madrid

Initialement annoncé en mars 2021, l’objectif de la société était de le sortir au printemps 2022 ; bien que des soupçons d’un retard considérable dans sa première soient venus novembre dernier, lorsque cette fenêtre de publication a disparu des plans d’EA. Cette année d’attente pose un espace d’opportunité pour EA Tiburon, studio délégué pour l’élaboration de cette commande, dans les délégations d’Orlando, États-Unis, et de Madrid, Espagne.

C’est une équipe qui connaît le monde du golf de près, étant donné qu’ils ont été aux commandes des deux derniers matchs de la saga. EA Tiburon est aussi le studio qui a souffert de la situation complexe autour du NBA Live 20, finalement annulé pour se concentrer sur un jeu vidéo avec plus de possibilités sur la nouvelle génération actuelle de consoles.

Et en parlant de saga, le plus frappant est que : le dernier match de la saga EA Sports PGA Tour remonte à 2015, avec Rory McIlroy en couverture, vainqueur de quatre majors — à la place de Tiger Woods, la légende du golf, comme C’était une tradition depuis des années. Lorsque ce redémarrage de l’EA Sports PGA Tour sortira, huit ans se seront écoulés entre le dernier opus et celui-ci.

