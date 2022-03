New World ne jette pas l’éponge : nouvelle feuille de route avec toutes les nouveautés pour 2022

New World, le MMO d’Amazon Game Studios, a réalisé un lancement exceptionnel l’automne dernier avec un nombre élevé d’utilisateurs simultanés, bien que le titre n’ait pas tenu le coup pendant de nombreuses semaines et ait rapidement chuté en termes de joueurs, restant actuellement avec une moyenne d’environ 30 000 des personnes qui se connectent quotidiennement pour vivre leurs aventures en ligne. Malgré cela, les responsables n’abandonnent pas et ont présenté une nouvelle et ambitieuse feuille de route pour cette 2022 pleine de contenus et de nouveautés qui arriveront entre le printemps et l’automne, le tout via des mises à jour gratuites. Voyons à quoi les utilisateurs réguliers de New World peuvent s’attendre dans les mois à venir.

New World : nouveau contenu pour 2022

Ainsi, parmi les principales nouveautés, nous trouvons une nouvelle expédition qui reçoit le nom de Heart of the Tempest, disponible ce printemps. Dans ces nouvelles missions « la dimension illusoire et surnaturelle dans laquelle l’esprit d’Isabella est submergé est montrée, ce qui engendre la corruption et le chaos ». Cette mise à jour intégrera également une nouvelle arme telle que le tromblon et les arènes de combat PvP à trois contre trois.

En été, une nouvelle expédition arrivera avec des balanes et de la poudre noire ainsi qu’un nouvel outil tel que le moteur de recherche de groupe pour participer à ce type d’activité. Cette mise à jour intégrera également un nouvel événement spécial estival dont les détails sont pour l’instant inconnus. Un peu de contenu sera déjà ajouté à l’automne, comme l’expédition Ennead, l’épée à deux mains comme nouvelle arme, la possibilité de consulter les classements et de participer à de nouveaux événements en vedette comme Nightvale Hollow et Turkulon 2022, et de voyager vers un nouveau territoire de sables de soufre.

Tout cela avec de nouvelles mutations, missions, rencontres, améliorations, ajustements d’équilibre et corrections de bugs via différents correctifs. Cependant, nous verrons si New World parvient à dépasser le nombre de joueurs tout au long de 2022 avec toutes ces nouvelles.

