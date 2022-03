FIFA 22 : Eriksen Fantasy FUT, statistiques complètes et raisons de son apparition

FIFA 22 a lancé sa nouvelle promotion le 18 mars. Fantasy FUT pointe vers certains des joueurs les plus en vogue afin que vous puissiez améliorer vos éléments en fonction de leurs performances réelles. Pourtant, l’un d’eux devançait son arrivée officielle : Christian Eirksen. Nous vous racontons la communication officielle d’EA Sports et ce qui lui est arrivé.

Christian Eirksen Fantasy FUT dans FIFA 22 : que s’est-il passé ?

« La version de Christian Eriksen de 82 en moyenne à Brentford a été incorrectement mise à jour vers la version Fantasy FUT de l’article », commence l’étude sur son compte Twitter officiel. « La version impactée restera inchangée, et la bonne version est revenue dans les packs. À partir de maintenant, Fantasy FUT Eriksen sera traité comme n’importe quel autre élément Fantasy FUT en termes de mises à niveau potentielles et de gamme de prix. De plus, dans la déclaration, ils ont expliqué qu’ils avaient corrigé les problèmes d’accès au matchmaking des équipes qui avaient l’article dans leur onze de départ.

Faites-vous partie des personnes concernées ? Félicitations – vous avez une carte Fantasy FUT sans étapes supplémentaires. Au contraire, son apparence suggère qu’EA Sports prévoyait d’introduire le joueur danois dans le cadre de la deuxième équipe ou via Squad Building Challenges (SBC).

À l’avenir, Fantasy FUT Eriksen sera traité comme n’importe quel autre élément Fantasy FUT en ce qui concerne les mises à niveau potentielles et la fourchette de prix. (23) — Communication directe de la FIFA (@EAFIFADirect) 19 mars 2022

Comment est la carte Christian Eriksen Fantasy FUT dans FIFA 22 ? statistiques complètes

La vérité est que la carte est intéressante. On parle d’un milieu de terrain avec une moyenne de 90 qui a la principale force de l’article dans sa passe. 91 vision, 95 passe longue et 94 passe courte fait partie de sa carte de motivation. Nous vous laissons avec ses statistiques générales dans FUT ci-dessous :

Allure : 85

Accélération : 86

Vitesse : 85

Dribble : 90

Agilité : 90

Solde : 90

Réaction : 88

Contrôle du ballon : 99

Dribbles : 86

Calme : 97

Tir : 88

Poste d’attaque : 83

Achèvement : 82

Puissance de tir : 95

Longshot : 96

Volées : 90

Pénalités : 76

Passe : 93

Vision : 91

Précision faute: 92

Passe courte : 94

Passe longue : 95

Effet : 94

Physique : 76

Saut : 71

Énergie : 86

Force : 76

Agressivité : 67

Défense : 60

Interceptions : 63

Précision de cap : 58

Capacité défensive : 67

Entrée statique : 65

Entrée coulissante : 24

