Vision (Marvel) arrivera bientôt sur Fortnite selon les indications

La saison 2 de Fortnite Chapter 3 ne fait que commencer, mais parmi les fichiers du jeu, on peut déjà trouver des indices qui suggèrent quelle sera la prochaine collaboration. Vision, le personnage de Marvel, a tous les bulletins de vote pour arriver bientôt en tant que skin à Fortnite Battle Royale. On vous dit tout ce qu’on sait sur le skin Vision dans Fortnite juste en dessous :

Skin Vision dans Fortnite: tout ce que nous savons

Doctor Strange est un skin Fortnite Chapter 3 Season 2 Battle Pass

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, l’une des grandes attractions de la saison 2 de Fortnite Chapter 3 est Doctor Strange, qui est arrivé en tant que skin dans le jeu. Nous comprenons qu’il s’agit d’une manœuvre marketing comme les nombreuses autres qu’Epic Games a menées, puisque Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir le 6 mai 2022.

Affiche officielle de Doctor Strange dans le multivers de la folie

Mais passons à ce qui nous intéresse : Vision. Si nous allons avec le skin Doctor Strange équipé et parlons au personnage de Metal Team Leader dans Camp Sweetie, il dira « reparlez-moi de votre ami, le synthezoïde rose ». Ceci est une référence claire à Marvel’s Vision.

Metal Team Leader est un personnage qui peut apparaître au hasard dans Camp Sweetheart.

Si nous parlons à Metal Team Leader avec le skin Doctor Strange équipé, il nous dira ceci

Dans l’univers cinématographique Marvel, Vision est un synthézoïde rose avec un corps en vibranium synthétique créé par le docteur Cho et utilisant la pierre mentale pour lui donner vie. Il a été le couple Scarlet Witch / Wanda Maximoff. Les deux personnages ont joué dans les séries Disney + Scarlet Witch et Vision.

Affiche officielle de Scarlet Witch et Vision

Nous ne savons pas si cela pourrait même être considéré comme un spoiler pour Doctor Strange dans le multivers des ténèbres, puisque, en plus de Doctor Strange, Scarlet Witch aura un rôle très important dans ce film. Nous comprenons que cette référence qu’Epic Games a mise dans Fortnite est due au fait que dans peu de temps un skin Vision arrivera dans le jeu. Et cela ouvre la porte à un skin Wanda / Scarlet Witch. En fait, de nombreux skins viennent généralement par paires de garçon et de fille. Par exemple, Clint Barton et Kate Bishop, également de Marvel, sont arrivés ensemble au magasin.

C’est, pour l’instant, tout ce que nous savons sur Scarlet Witch et Vision dans Fortnite. Dès que nous en saurons plus, nous vous en informerons. Si vous voulez dominer le jeu à 100%, nous vous recommandons de consulter notre guide complet, où nous couvrons tous les angles, y compris comment accomplir toutes les missions et comment monter de niveau rapidement.

Sources : Wikia/Marvel [1] [2]Fortnite Battle Royale, fait maison