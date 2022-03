Far Cry 6 : jouez gratuitement pendant une durée limitée ce week-end

Yara s’ouvre à tous les joueurs dans quelques jours seulement. Ubisoft a annoncé un essai gratuit de Far Cry 6, le jeu vidéo le plus récent de la saga. Il aura lieu sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, à l’exception de Google Stadia. Quand? Du jeudi 24 mars au dimanche 27 mars prochain.

Ceux qui souhaitent participer à ce test à durée limitée ont la possibilité de précharger le jeu à partir du 22 mars à 20h00 (CET). Comme d’habitude dans le Free Weekend, tout le contenu du jeu vidéo sera accessible, ce qui inclut les missions post-lancement gratuites qui sont mises à la disposition des joueurs depuis quelques mois. Il convient de noter que tous les progrès réalisés seront transférés sur la copie finale au cas où vous l’achèteriez.

Jouez à la mission croisée GRATUITE de Stranger Things à partir du 24 mars ! Invitez un ami à jouer lors du premier week-end gratuit de Far Cry 6, du 24 au 27 mars, jouable seul ou en coopération. Célébrez ensemble avec 50 % de réduction sur FC6 et 35 % de réduction sur le Season Pass ! #FarCry6 pic.twitter.com/Mham5tMTp0 — Far Cry 6 (@FarCrygame) 22 mars 2022

Offres Far Cry 6

Ubisoft a également révélé que Far Cry 6 et son season pass seront en vente sur différentes plateformes :

Ubisoft Store : Offrez-vous aujourd’hui et jusqu’à fin mars : 40% de remise dans le cadre de la Vente de Printemps

Xbox : dans le cadre de l’offre Xbox de la semaine, du 24 au 28 mars : 50 % de réduction sur toutes les éditions du jeu et 35 % de réduction sur le Season Pass

PlayStation : dans le cadre de l’offre PlayStation Store de la semaine, du 23 au 30 mars : 50 % de réduction sur les éditions Standard et Gold de Far Cry 6 et 35 % sur le Season Pass

Epic Games Store : Dans le cadre de l’Epic Spring Sale : 50 % de réduction sur toutes les éditions du jeu et 35 % sur le Season Pass. L’Epic Games Store propose également une remise de 35 % sur le DLC Vaas : Madness et une remise de 25 % sur le DLC Pagan : Control.

Stadia : du 24 au 31 mars : 50 % de réduction sur les éditions Standard, Gold et Ultimate du jeu, et 35 % de réduction sur le Season Pass. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 mars : 40 % de réduction sur l’édition Deluxe.

Far Cry 6 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Google Stadia et Amazon Luna (le service n’est pas encore arrivé en Espagne). Ne manquez pas l’analyse Netcost.

source | Ubisoft (communiqué de presse)