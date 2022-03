Le patron des PlayStation Studios après le rachat de Haven : « Nous allons continuer à créer des jeux solo »

God of War, The Last of Us Part 2, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales… PlayStation s’est démarqué par ses aventures narratives solo, un type de jeu vidéo qu’ils continuent et continueront d’explorer . Dans le même temps, la société se prépare à créer des produits qui fonctionnent comme un service de jeu, un domaine qui a été payé avec l’achat de Bungie et Haven Studios. Dans une interview avec GamesIndustry.biz, le responsable des studios PlayStation, Hermen Hulst, a garanti que les expériences solo ne seraient pas en reste.

« Nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait », dit-il en référence aux titres solo centrés sur l’histoire. « Nous sommes toujours à la recherche d’expériences nouvelles et fraîches, de talents au sein de l’industrie, de préférence les meilleurs talents de l’industrie qui partagent nos valeurs en matière de développement de jeux. »

Hulst a verbalisé son intention de continuer à produire des jeux solo. « Évidemment, nous continuerons toujours à développer des jeux solo narratifs comme Ghost of Tsushima, The Last or Us ou Horizon Forbidden West », a-t-il poursuivi. « Mais vous avez correctement détecté que nous avons investi dans les jeux en tant que service, car c’est incroyablement excitant pour nous. Cela nous permet de construire des mondes plus vastes et des liens importants entre les joueurs. »

Il y a déjà des jeux en tant que service en développement

Les équipes travaillent déjà sur le développement ou le concept de différents projets, elles organisent donc leurs méthodes pour inclure ce genre de jeu vidéo dans leur catalogue. « C’est exactement pourquoi il est excitant d’accueillir un groupe de personnes qui ont beaucoup d’expérience dans les jeux de type service dans la famille. »

Le premier projet de Haven Studios est un jeu multijoueur AAA pour PlayStation avec lequel ils ont l’intention de « créer un monde systématique et évolutif axé sur la liberté, l’émotion et la joie ». Ces mots sont de Jade Raymond, l’une des fondatrices du studio, qui a quitté Google Stadia après la fermeture des studios internes.

source | GamesIndustry.biz