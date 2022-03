Ghostbusters: Spirits Unleashed annoncé, Ghostbusters 4v1 multijoueur

Le nouveau jeu basé sur Ghostbusters est déjà une réalité. Ghostbusters : Spirits Unleashed est le nouveau titre développé par IllFonic, un studio spécialisé dans les jeux vidéo multijoueurs asynchrones. Les créateurs de Friday the 13th et Predator : Hunting Grounds continuent d’expérimenter ce genre et proposent une nouvelle expérience 4vs1. Sur ces lignes, vous pouvez voir la première bande-annonce officielle.

Cette nouvelle production sera commercialisée au dernier trimestre 2022 et sortira sur PC (exclusivité Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Les joueurs pourront se mettre au travail combinaisons et coopérez pour chasser les fantômes les plus indisciplinés… ou devenez l’un d’eux pour semer la pagaille et tuer les chasseurs.

Les outils d’un Ghostbuster

Les membres de cet équipage loufoque doivent apporter le Proton Gear, le Ghost Trap, le PKE Meter et tous les gadgets utiles pour accomplir la mission : utiliser le Positron Collider au bon moment et emprisonner les fantômes. Si de nombreuses entités surnaturelles apparaissent, les citoyens seront en réel danger. Désormais, le joueur qui incarne le fantôme pourra voler et se téléporter entre les fissures spatio-temporelles, ainsi que posséder des objets à camoufler et à cacher.

« Ghostbusters est l’une des licences les plus appréciées au monde, nous avons donc essayé de créer un titre très spécial et accessible à tous ses fans », a déclaré Charles Brungardt, PDG d’IllFonic. « Si vous êtes quelqu’un qui aime les jeux vidéo et les films multijoueurs asymétriques, ce titre est pour vous. »

Le bâtiment mythique des Ghostbusters sert d’espace aux préparatifs. Ici, vous pouvez personnaliser les personnages, améliorer l’équipement et les compétences, vous entraîner avec des armes ou discuter avec des personnages comme Winston Zeddemore, joué par le même acteur dans le film, Ernie Hudson. Un autre de ceux qui répètent est Dan Aykroyd dans le rôle de Ray Stantz.

Ghostbusters : Spirits Unleashed introduit un mode solo avec des bots. En revanche, lorsqu’il n’y a pas assez de monde dans le multijoueur, ils sont remplacés par des personnages gérés par l’intelligence artificielle.

