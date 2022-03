Acheter Activision Blizzard | Les régulateurs demandent à Microsoft des informations supplémentaires

Green Cell® UPS Onduleur 600VA (360W) 230V Alimentation d'énergie Non interruptible Line-Interactive AVR Alimentation sans Interruption pour Ordinateur USB/RJ11 2X Schuko Prises Affichage LCD

L'onduleur Green Cell fournit une protection complète pour tout équipement connecté pendant les pannes de courant et les surtensions. Grâce à l'UPS nous aurons le temps de sauvegarder les effets de notre travail. L'alimentation de secours d’une puissance totale 360W et d’une puissance apparente de 600VA est équipée de batteries AGM Green Cell qui fournissent des paramètres stables et sûrs pour vos appareils. Grâce à une technologie de pointe, nous avons atteint un temps de commutation minimale de 2 à 6 millisecondes pour les ASI Green Cell en mode batterie, et les temps sauvegarde de l'appareil jusqu'à 20 min en fonction de la charge. Le logiciel facile à utiliser offre des fonctions complètes de gestion de l’ASI à partir de votre ordinateur. Envoyez des notifications, programmez des temps de fonctionnement de secours, analysez des graphiques en temps réel, et plus encore. La forme de la tension: Onde sinusoïdale modifiée | Douilles: 2x Schuko | Batterie: 1 x 12V/7Ah | Puissance apparente: 600VA-999VA | Puissance: 360W