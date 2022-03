C’était la lanterne verte de la coupe Snyder que nous n’avions jamais vue : première image officielle

Cela fait un an depuis le tant attendu Snyder Cut of Justice League, la version du réalisateur Zack Snyder qu’il n’a pas pu terminer pour les salles en 2017 et qui s’est terminée et créée sur HBO Max au début de 2021, le tout après la controverse avec la version publiée dans les salles par Joss Whedon. Maintenant, pour célébrer le premier anniversaire du film, l’acteur Wayne T. Carr a partagé une dernière image de sa version de Green Lantern ou Green Lantern pour le film et que nous n’avons jamais vu. De plus, Zack Snyder lui-même a également célébré le premier anniversaire de la première de sa version de Justice League avec un message sur ses comptes officiels de médias sociaux.

Voici à quoi ressemble la lanterne verte rejetée de la coupe Snyder

Ainsi, l’acteur Wayne T. Carr, dont on a déjà vu un art conceptuel de son personnage il y a quelques temps, a partagé l’apparition définitive de sa Green Lantern pour le Snyder Cut dans sa version de John Stewart, un personnage qui n’était finalement pas inclus dans le film malgré le tournage de ses scènes dans le garage de la maison de Zack Snyder. Et c’est que, comme on l’a appris plus tard, Warner Bros. avait d’autres plans pour le personnage, alors il a demandé à Snyder de ne pas inclure Green Lantern dans le film.

C’est pourquoi, dans le montage final, Green Lantern a été remplacé par Martian Manhunter, un personnage qui laisse l’intrigue ouverte à la fin du film pour une suite qui, en principe, ne viendra jamais. D’autre part, Zack Snyder lui-même a partagé une publication sur les réseaux sociaux avec un nouveau logo en référence à Justice League, remerciant à nouveau le soutien des fans qui ont finalement rendu possible sa sortie ultérieure via la soi-disant Snyder Cut.

