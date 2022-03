Le créateur de Mass Effect travaille sur un nouveau jeu de science-fiction

Humanoid Studios a commencé à construire les piliers de ce qui sera son premier long métrage en tant que développeur. Le studio fondé par le vétéran de BioWre Casey Hudson, réalisateur de la trilogie originale de Mass Effect, a annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle propriété intellectuelle. Selon le site officiel, il s’agira d’un jeu vidéo de science-fiction à gros budget, c’est-à-dire un triple A.

« Notre projet actuel est un AAA multiplateforme axé sur un récit axé sur les personnages et dans un nouvel univers de science-fiction », disent-ils. On sait encore peu ou pas du tout du jeu, qui fait travailler une vingtaine d’ouvriers inscrits sur Linkedin, bien qu’ils proposent 14 nouveaux postes.

« Nous croyons au pouvoir des petites équipes agiles, avec une structure organisationnelle plate où chacun est encouragé à prendre des décisions qui peuvent aider à façonner la vision du projet. »

Notre incroyable équipe chez Humanoid Studios continue de croître et nous recherchons un rédacteur principal pour diriger l’histoire interactive qui lancera notre nouvelle IP. De nombreux autres grands rôles sont également ouverts – venez travailler avec nous ! https://t.co/RpImS8MklC – Casey Hudson (@CaseyDHudson) 31 janvier 2022

La fin d’une époque : Casey Hudson a dit au revoir à BioWare

Après vingt ans passés à étudier Baldur’s Gate, Dragon Age, Mass Effect et Anthem, Casey Hudson a dit au revoir au développeur, dont il a été le directeur général dans ses derniers jours. Aux côtés de Mark Darrah, le producteur vétéran de Dragon Age, le créateur a décidé de se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles.

« Cela n’a pas été une décision facile à prendre », a admis Hudson dans son catta d’adieu. « De grands changements comme celui-ci s’accompagnent d’une certaine tristesse. Ça va me manquer de pouvoir travailler tous les jours avec nos développeurs inspirants sur les projets les plus excitants et ambitieux que je puisse imaginer. Mais je suis également conscient que c’est le bon moment pour changer, à la fois pour moi et pour BioWare.

BioWare travaille actuellement sur un nouveau Mass Effect et le prochain épisode de Dragon Age. Christian Daily, responsable de la saga fantastique et remplaçant de Darrah au poste de producteur, a récemment annoncé son départ.

source | VGC