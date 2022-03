The Batman aura une préquelle sous la forme d’une bande dessinée centrée sur Enigma et écrite par l’acteur

The Batman, le nouveau film Dark Knight de Matt Reeves, continue d’être un succès mondial au box-office ; à tel point qu’il a déjà largement dépassé les 500 millions de dollars de revenus, ouvrant les portes d’un avenir très prometteur pour ce nouvel univers imaginé par Reeves lui-même. Et c’est qu’après l’annonce de la série dérivée de Colin Farrell’s Penguin et la réinterprétation de la série Gotham Central déjà annoncée -maintenant centrée sur Arkham Asylum-, une nouvelle bande dessinée DC arrivera bientôt en tant que préquelle du film et centrée sur la figure d’Enigma ou Riddler.

Préquelle de The Batman centrée sur Enigma

Cela a été annoncé par les responsables, partageant les premiers détails d’une bande dessinée qui arrivera en tant que préquelle du film de Matt Reeves sous le titre Riddler: Year One ou Enigma: Year One. Ce sera une histoire des origines centrée sur le principal antagoniste du film d’action en direct. Bien que la chose la plus prometteuse à ce sujet soit que l’histoire de cette nouvelle bande dessinée sera écrite par Paul Dano lui-même, l’acteur qui donne vie à Enigma dans le film.

Rappelons que Dano a déjà une expérience de scénariste, puisqu’il était déjà chargé d’écrire, avec sa compagne Zoe Kazan, le scénario du film What Burns with Fire, réalisé par lui-même en 2018 et avec Ed Oxenbould, Jake Gyllenhaal et Carey Mulligan.

Revenant à la nouvelle bande dessinée DC, l’éditeur assure qu’elle arrivera dans les magasins en octobre prochain. Bien sûr, l’intérêt des fans de l’univers Batman est pratiquement garanti, car on nous racontera sûrement une histoire terrifiante qui fera le lien avec les événements de The Batman pour nous en dire plus sur un Gotham aussi sombre et oppressant.

