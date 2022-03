Elden Ring : George RR Martin nie avoir nommé les patrons avec ses initiales

Les théories doivent être prouvées et il semble que les dernières spéculations des fans sur Elden Ring ne soient pas sur la bonne voie. Il a été spéculé que certains patrons finaux portent le nom de George RR Martin, ou plutôt de ses initiales. Ils font référence à Godfrey, Radagon, Rennala et Marika (GRRM), mais comme l’a écrit l’auteur de Game of Thrones sur son blog officiel, il s’agit d’une simple invention des followers.

« Il y a cette histoire étrange sur Internet sur la façon dont j’ai caché mes initiales dans l’Elden Ring parce que … oh, les noms de certains personnages commencent par R, G ou M. À quoi j’ai été, ‘hein ? Quoi? Vraiment?’ C’est nouveau pour moi. J’écris et publie des histoires depuis 1971 et je soupçonne d’avoir fourni aux personnages des noms commençant par R, G et M depuis le début, ainsi que 23 autres cartes de l’alphabet. Décider des noms est difficile, d’autant plus que A Song of Ice and Fire en utilise tellement.

Et il continue : Pourquoi devrais-je cacher mon nom dans le jeu ? Mon nom est DANS le jeu, en tant que l’un des créateurs. Hé, Elden Ring est assez excitant, pas besoin d’inventer des choses.

Vers les spin-offs de Game of Thrones

George RR Martin n’a pas seulement écrit A Song of Ice and Fire, il est l’auteur de nombreuses autres histoires. Il travaille actuellement avec HBO sur les différents spin-offs de la saga Game of Thrones, le premier étant prévu pour cette année. La Maison du Dragon, qui n’a pas encore de date de sortie plus précise, se déroule des centaines d’années avant la série originale. Basé sur le livre Fire and Blood, la famille Targaryen est le principal protagoniste.

Elden Ring est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

