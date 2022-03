C’était la fin alternative sombre de Rise of Skywalker dans les arts conceptuels : Rey vs Kylo

Une fin alternative à l’issue controversée de Star Wars: The Rise of Skywalker a fait surface sous la forme d’art conceptuel par un artiste qui a travaillé sur la production. C’est une conclusion qui n’a rien à voir avec celle qui a finalement été présentée et qui a suscité tant de polémiques à l’époque. Et bien sûr, ce que proposait l’artiste John McCoy était bien plus sombre que la fin de la saga Skywalker, avec un affrontement brutal entre Rey et Kylo Ren. C’est ainsi que le médium The Direct le recueille, qui a compilé les 9 arts sous forme de storyboard d’une bataille finale aussi spectaculaire et que nous vous proposons ci-dessous.

La fin de l’épisode IX que nous n’avons jamais vue

Et c’est que la clôture qui a été donnée à la dernière trilogie Star Wars avec toute l’intrigue de Palpatine et la confrontation finale avec Rey a provoqué toutes sortes d’opinions contradictoires, pour beaucoup, étant une véritable déception. Cependant, dans Lucasfilm, ils avaient sur la table une fin alternative beaucoup plus dramatique et sombre dans laquelle Rey et Kylo Ren se sont affrontés dans un duel épique. Cela peut être vu dans la séquence des arts conceptuels comme un storyboard que vous pouvez voir dans la galerie suivante et qui fera pousser les dents de tout fan de Star Wars.

Dans ces images, nous voyons comment Rey s’approche d’un Kylo Ren émacié assis sur un trône, dans ce qui semble être une soumission totale au côté obscur de la force par le fils de Han Solo. Bientôt, les deux se feront face sur une plate-forme étroite avec des sabres à la main. D’une manière ou d’une autre, Rey s’empare du sabre rouge de Kylo et parvient à le maîtriser, amenant son sabre très près de sa gorge. Dans une dernière image on voit comment Rey, utilisant la Force, soulève Kylo tout en l’étranglant, avec son sabre laser vert dans l’autre main. Faute de contexte plus profond, il semble que Kylo Ren ait finalement succombé au côté obscur et Rey soit obligé d’arrêter le nouveau Sith.

source | Le Direct