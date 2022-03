Ventes GOG | 10 super jeux à prix cassés sur PC : Cyberpunk 2077 et bien plus encore

Neovitae - Sérum bio pour le visage 100% pur acide hyaluronique avec vitamine C - biologique, haute concentration - Sérum anti-rides pour le visage, le cou et le contour des yeux - 30ml

CONTOUR DU VISAGE, DU COU ET DES YEUX : Sérum 100% Pur et Naturel à la Vitamine C et à haute concentration d'Acide Hyaluronique qui stimule la peau, lui redonne élasticité, tonus et brillance, la régénère, pour un effet anti-rides efficace. La PRÉSENCE INNOVANTE DE CELLULOSE MICROCRYSTALLINE d'origine végétale, exerce également une action de comblement anti-rides, grâce à son effet de remplissage immédiat. Il possède également un haut pouvoir absorbant qui rend le BIO SERUM idéal même pour les peaux grasses. REMPLIT LES RIDES ET DONNE ÉLASTICITÉ À LA PEAU : les petites molécules d'acide hyaluronique pénètrent dans les couches les plus profondes de l'épiderme, où elles interviennent dans les processus cellulaires liés à la réparation des tissus et au remplissage temporaire des petites rides. Le Sérum BIO donne à la peau élasticité et luminosité, avec une efficacité similaire aux produits à base de collagène. FABRIQUÉ EN ITALIE / BIOLOGIQUE / VÉGÉT / CRUELTY LIBRE : Produit à 100% dans nos laboratoires italiens (Milan) et avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Non testé sur les animaux pour correspondre parfaitement à notre philosophie écologique et au respect de la nature. LES BIENFAITS DE LA VITAMINE C : BIO MICRO CRYSTAL SERUM : grâce à la puissante action antioxydante de la vitamine C, elle s'oppose aux effets du vieillissement de la peau, en combattant les radicaux libres et en contribuant à l'atténuation des rides et à la régénération des tissus, en combattant les signes du vieillissement de manière totalement naturelle, en rendant la peau lisse et radieuse.