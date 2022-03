Hogwarts Legacy est déjà tarifé pour PS5, Xbox et Switch; pas de mise à jour gratuite entre les générations

Différentes chaînes de magasins nord-américaines telles que Best Buy et GameStop ont déjà évalué Hogwarts Legacy dans toutes ses versions. De même, au Royaume-Uni, la chaîne avec la plus grande part de marché, GAME, a également fixé le prix de toutes les versions du jeu. Apparemment, il n’y aura pas d’options de livraison intelligente sur Xbox ou d’autres options de mise à niveau gratuites entre les générations. Voyons combien le jeu coûtera en dollars et en livres.

Combien coûtera Hogwarts Legacy sur PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch ?

Selon les informations avancées par VGC, Hogwarts Legacy a un prix physique de 69,99 $ dans ses versions pour PS5 et Xbox Series dans les magasins nord-américains. De son côté, les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch – on ne sait toujours pas s’il s’agira d’une version native ou fonctionnera via le cloud – coûteront 59,99 $.

Prix ​​Hogwarts Legacy sur PS5 et Xbox Series : 69,99 $.

Prix ​​Hogwarts Legacy sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch : 59,99 $.

Sauf indication contraire de Warner, Hogwarts Legacy ne semble pas avoir Smart Delivery.

Au Royaume-Uni, le prix est l’équivalent habituel : 69,99 £ pour PS5 et Xbox Series ; 59,99 £ pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il faut s’attendre à ce que sur le marché européen nous ayons les habituels 79,99 euros et 69,99 euros, mais cette information n’a encore été soutenue par aucun magasin, puisque les réservations ne sont toujours pas ouvertes.

Y aura-t-il une mise à jour gratuite entre les générations pour Hogwarts Legacy ?

La question que beaucoup peuvent se poser maintenant est la suivante, y aura-t-il une option de mise à jour gratuite ? Apparemment non. La couverture du jeu n’est pas unique à toute la famille de consoles Xbox, mais indique clairement « Xbox One », et non « Xbox Series X et Xbox One », comme dans d’autres jeux vidéo de ce même éditeur, Warner Bros.

Un exemple de ceci est LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, qui comprend l’étiquette et les couvertures correspondantes pour toutes les versions de la famille de consoles Xbox. Dans ce cas, des détails tels que Smart Delivery sont rendus explicites car il est possible de mettre à jour gratuitement vers la version de nouvelle génération. Dans WWE 2K22, pour donner un exemple inverse, la couverture est équivalente à celle de Hogwarts Legacy : il n’y a pas de Smart Delivery, mais il y a deux SKU (deux produits) différents, avec des codes-barres différents, sans partager la possibilité de mise à jour.

Bientôt nous laisserons des doutes.

Hogwarts Legacy arrivera ce Noël sur les consoles PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5, Nintendo Switch et PC.

