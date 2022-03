PlayStation Studios : les 8 plus gros achats de Sony ces dernières années

Le rachat de Haven Studio, le nouveau studio de Jade Raymond avec lequel il avait déjà lancé un titre exclusif pour PlayStation, montre que la notion d’écosystème dans l’univers Sony est aussi présente que chez Microsoft, uniquement avec des points de vue et des points stratégiques différents. L’achat d’Insomniac Games à l’été 2019 n’était que le début de ce que nous connaissons maintenant sous le nom de PlayStation Studios. C’est ce que nous pouvons conclure maintenant, quand nous parlons d’un total de 18 équipes sous cette gamme hétérogène de noms avec un dénominateur commun : PlayStation.

Faites-nous savoir un par un et chronologiquement ces achats et quel rôle ils jouent dans la stratégie de l’entreprise japonaise. Sony l’a déjà dit en octobre : ils sont toujours ouverts à l’achat de plus de studios prochainement.

Ce 19 août 2019 est resté dans les mémoires pour beaucoup de choses. Principalement parce que la vision de Shawn Layden, à l’époque à la tête des studios mondiaux de Sony Interactive Entertainment, était de créer une famille d’équipes avec lesquelles donner une personnalité à l’échelle mondiale à ce qui était autrefois quelques dizaines de filiales. La concurrence commençait à se renforcer : il n’y avait pas de temps à perdre. Insomniac Games visait à s’assurer que l’équipe talentueuse et efficace de Californie (Ratchet & Clank, Marvel’s Spider-Man) continuerait à développer son imagination en un seul endroit, PlayStation. 229 millions de dollars plus tard, cela ressemble toujours à une véritable aubaine.

Le rachat de Housemarque en juillet 2021, le studio finlandais derrière Dead Nation, Resogun, Nex Machina et le récent Returnal, a commencé à prendre forme en 2020. Hermen Hulst, actuel patron de SIE Worldwide Studios, savait qu’il était un partenaire privilégié ; une équipe avec laquelle ils travaillaient depuis des années en tant que second parti. Son achat, dont le montant économique n’a pas été dévoilé, rapproche le studio européen de travailler pour des expériences « plus grosses » et plus ambitieuses. Qui sait ce qui est à venir et sous quelle forme. Sans aucun doute, les maîtres de l’arcade moderne.

Cette même semaine de juillet, nous avons appris l’acquisition de Nixxes Software, experts dans la tâche – pas du tout facile – de faire des ports vers des ordinateurs. Les auteurs des adaptations PC de Marvel’s Avengers et Tomb Raider, entre autres, savent réaliser des travaux 1:1 des consoles au PC. Cette décision est conforme à la vision actuelle de l’équipe Hermen Hulst de PlayStation : apporter tous les jeux vidéo PlayStation qu’ils jugent adaptés sur PC. Plus grande rentabilité, plus large éventail d’acteurs, expansion de leurs propriétés intellectuelles. Maintenant, ils ont un partenaire de garantie pour l’avenir.

Encore un de ces petits achats purement stratégiques. Sony ne fait aucun faux pas. Nous étions début septembre 2021 et la déclaration a sauté aux yeux : la société japonaise a officialisé l’accord d’acquisition de Firesprite, un studio avec lequel elle collaborait depuis longtemps et qui trouve ses origines dans la fermeture du SIE Studio Liverpool. « Après quelques années de collaboration étroite sur divers jeux, dont The Playroom (PS4) et The Playroom VR (PS VR), je ne pourrais pas être plus heureux d’accueillir Firesprite en tant que 14e studio de la famille PlayStation Studios. » Et ceux qui restaient. Ils gèrent Horizon Call of the Mountain, un jeu AAA PlayStation VR basé sur l’univers Horizon (Guerrilla Games).

Firesprite travaille sur Horizon Call of the Mountain.

30 septembre 2021. Ce qui était un secret de polichinelle s’est matérialisé dans la société : Bluepoint Games rejoint la famille PlayStation Studios. Peu d’équipes gaspillent autant de talent lorsqu’il s’agit de faire des remakes ; Ou, pour le dire autrement, peu d’équipes comprennent aussi bien à quoi doit ressembler un remake dans ce milieu culturel. Ses réinventions d’œuvres comme Demon’s Souls et Shadow of the Colossus, couplées à de précédents remasters de PlayStation et d’autres éditeurs, posaient constamment la même question : qu’attend Sony pour les acheter ? On ne sait pas ce qu’ils ont en main actuellement, mais Marco Thrush, président de Bluepoint Games, assure que l’équipe « est enthousiasmée » par l’avenir. Son prochain projet est défini comme « la prochaine étape de notre évolution ». On verra, il y a beaucoup de candidats pour un remake ; bien qu’un titre original ne soit pas exclu.

Shadow of the Colossus, la première grande publicité de Bluepoint Games.

Arrivé en décembre, avant la fin de 2021, PlayStation a annoncé l’achat de Valkyrie Entertainment, le studio de support expérimenté dans les développements de haut niveau; à souligner, Halo Infinite, God of War, League of Legends et Valorant. Basés au cœur de Seattle, ils se définissent comme « un studio indépendant composé de développeurs expérimentés passionnés par la qualité et l’efficacité du travail ». Actuellement participer dans le développement de God of War : Ragnarok, prêtant main forte à Sony Santa Monica. Destiny 2 continuera d’être disponible partout ; et les prochaines propriétés intellectuelles en chantier de la talentueuse équipe verront également le jour au-delà du logo PlayStation.

Mots majeurs, également à plusieurs niveaux. 3 600 millions de dollars sont ce qui sépare un accord bien particulier, à la marge, mais purement stratégique. Les créateurs de Destiny resteront indépendants ; c’est-à-dire qu’il s’agit d’une « filiale indépendante ». Cela signifie qu’ils pourront publier leurs jeux sur d’autres plateformes, pas seulement sur PlayStation. Selon Hermen Hulst : « C’est une avancée stratégique pour continuer à faire évoluer les expériences de jeu que nous créons. » Bungie aidera Sony dans son projet de lancer 10 jeux en tant que service avant mars 2026. Dans l’une de ses offres d’emploi les plus récentes, certains détails de son prochain emploi sont déjà évidents.

La huitième et dernière étude acquise en deux ans et demi. Haven Studio, dirigé par Jade Raymond, travaille sur une nouvelle IP multijoueur avec un budget AAA. L’annonce a été officialisée près d’un an après sa création. « L’équipe que Haven dirige est composée d’un groupe impressionnant de vétérans qui ont collaboré à certains des jeux et des franchises les plus grands et les plus appréciés que beaucoup d’entre nous continuent d’apprécier aujourd’hui », a célébré la firme japonaise le 21 mars. Votre jeu vidéo sera une expérience avec un monde en constante évolution, systématique, axé sur la liberté, l’émotion et la joie. Une « plateforme sociale pour les générations ».

L’avenir des PlayStation Studios est inconnu, mais il est esquissé : plus de 25 jeux vidéo en développement, avec des idées sur la table pour des jeux vidéo en tant que service.