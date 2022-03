Le nouveau The Witcher ne sera pas exclusif à Epic Games Store sur PC

Le prochain jeu vidéo de la saga The Witcher, qui marque le début d’une nouvelle saga de jeux vidéo au sein de la populaire franchise, ne sera pas exclusif à Epic Games Store sur PC. Ces données ne devraient pas être d’actualité dans des conditions normales, mais de nombreux utilisateurs ont partagé ce doute après avoir pris connaissance de l’accord stratégique pluriannuel entre CD Projekt RED et Epic Games à l’occasion de l’annonce du nouveau titre de la saga Witcher.

Le compte officiel de The Witcher sur Twitter confirme qu’il ne sera pas exclusif à Epic Games

Cet accord porte à la fois sur la licence et la participation au développement technique d’Unreal Engine 5, le nouveau moteur graphique ambitieux des parents de Fortnite, ainsi que sur les futures versions du moteur. « Nous travaillerons en étroite collaboration avec les développeurs d’Epic Games dans le but principal d’aider à adapter le moteur aux expériences du monde ouvert. »

Nous ne prévoyons pas de rendre le jeu exclusif à une seule vitrine. – Le sorceleur (@witchergame) 21 mars 2022

Pour cela, les réseaux sociaux ont été le reflet des doutes et interrogations des joueurs. Ce nouveau jeu s’appellera-t-il The Witcher 4 ? Apparemment non, car « une nouvelle saga commence » et le médaillon à l’image n’est pas celui de Geralt de Riv, mais peut-être de Ciri. Ce nouveau jeu vidéo sera-t-il exclusif à Epic Games Store, la boutique de jeux vidéo sur ordinateur d’Epic Games ? Non.

Si rien ne change, le nouveau The Witcher arrivera sur Steam

Le compte Twitter officiel de The Witcher a confirmé, en réponse à un joueur, que « nous n’envisageons pas de rendre le jeu exclusif à une seule boutique ». Il faut toutefois espérer que ce nouveau jeu vidéo The Witcher puisse sortir sur GOG —une boutique appartenant à CD Projekt— ou Valve’s Steam, où tous les jeux The Witcher, Gwent, Thronebreaker ou autres ont déjà été distribués. .

Image de l’annonce du nouveau The Witcher : le début d’une nouvelle étape pour CD Projekt.

En effet, comme vous pouvez le voir dans ce lien Steam, le portail Valve s’est fait l’écho de l’annonce du nouveau The Witcher, ce qui nous laisse de facto penser que ce nouvel opus sera également publié sur Steam prochainement.

Le nouveau jeu vidéo Witcher n’a pas de date de sortie, pas de délai de développement et pas de consoles confirmées.

source | CD Projet RED; Le sorceleur