La saga Witcher, proposée chez GOG : tous ses jeux à prix cassé

L’annonce d’un nouvel opus de la saga The Witcher, qui marque le début d’une nouvelle saga de jeux vidéo dans la série Witcher, a conduit CD Projekt à inclure dans sa promotion GOG Games Festival – Spring Edition le soi-disant CD Projekt RED – Ultimate Red Collection, avec des remises allant jusqu’à 85 % sur tous les jeux de la saga The Witcher et Cyberpunk 2077, son dernier ouvrage, avec une remise de 50 %.

Comme d’habitude chez GOG, le magasin de jeux vidéo pour PC de CD Projekt, les titres inclus dans son catalogue et dans la promotion – qui comprend des remises sur plus de 3 500 titres – n’incluent pas les DRM, le système controversé de gestion des droits numériques qui compromet parfois les performances. La promotion CD Projekt RED – Ultimate Red Collection ne laisse aucun jeu de côté, comme nous le verrons ci-dessous.

A souligner, The Witcher 3 : Wild Hunt – Game of the Year Edition à 10 euros (avec une remise de 79%) ou Cyberpunk 2077 à 29,99 euros (avec une remise de 50%). La promotion sera active jusqu’au 4 avril prochain à 14h00 (CET).

Tous les jeux The Witcher et Cyberpunk 2077, en vente chez GOG

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année pour 10 euros (80% de réduction)

Cyberpunk 2077 pour 29,99 euros (50% de réduction)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition pour 2,99 euros (85% de réduction)

The Witcher : Enhanced Edition pour 1,19 euros (85% de réduction)

Thronebreaker: The Witcher Tales pour 5,99 euros (70% de réduction)

The Witcher 3 : Wild pour 5,99 euros (80% de réduction)

The Witcher 3: Wild Hunt – Pass d’extension à 7,49 euros (70% de réduction)

The Witcher Adventure Game pour 1,49 euros (85% de réduction)

The Witcher 3 : Wild Hunt – Blood and Wine à 5,99 euros (70 % de réduction)

The Witcher 3 : Wild Hunt – Hearts of Stone pour 2,99 euros (70% de réduction)

GWENT: The Witcher Card Game – Gratuit sur GOG

The Witcher 3: Wild Hunt – Programme DLC gratuit – Gratuit sur GOG

Le prochain jeu Witcher n’a pas de date de sortie et nous ne savons pas où en est son développement. Il arrivera prochainement sur des plateformes à déterminer.