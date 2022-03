Cyberpunk 2077, quel est votre avenir ? Sa première extension est toujours en cours

L’annonce du nouveau The Witcher, qui marquera le début d’une nouvelle saga vidéoludique pour la populaire franchise médiatique, nous a amenés à nous poser plusieurs questions sur l’avenir de son autre propriété intellectuelle principale, Cyberpunk 2077, dont les origines ambitieuses ont été interrompu à plusieurs reprises pour des raisons très différentes. Après la sortie des versions next gen du titre se déroulant dans Night City en février dernier, quelle est la prochaine étape ? CD Projekt RED promet que sa première extension est toujours en cours.

CD Projekt RED abandonne le REDengine avec le nouveau The Witcher; mais il reste à le virer avec Cyberpunk 2077

Deux grandes informations ont émergé de la déclaration de CD Projekt RED lundi après-midi. Le premier, l’annonce du nouveau The Witcher —qui ne s’appellera pas, apparemment, The Witcher 4— ; le second, un accord stratégique « pluriannuel » avec Epic Games, qui portera non seulement sur les licences, mais aussi sur la possibilité de travailler côte à côte sur le développement technique d’Unreal Engine 5, le puissant nouveau moteur graphique d’Epic Games. « Nous collaborerons étroitement avec les développeurs d’Epic Games dans le but principal d’aider à adapter le moteur aux expériences du monde ouvert », déclarent-ils dans le communiqué.

Image de l’annonce du nouveau The Witcher : le début d’une nouvelle étape pour CD Projekt.

En bas de page ils précisent cependant ce qui va se passer désormais avec REDengine, le moteur graphique utilisé dans la saga The Witcher depuis The Witcher 2 (le The Witcher original utilisait Aurora Engine) et Cyberpunk 2077. « REDengine, la technologie qui pilote Cyberpunk 2077, il est toujours utilisé pour le développement de la prochaine extension Cyberpunk 2077. »

Que sait-on de la prochaine extension Cyberpunk 2077 ?

L’avenir de Cyberpunk 2077 passe par deux fronts principaux : l’arrivée d’options multijoueurs, qui seront ajoutées « petit à petit » ; mais pas en tant qu’extension indépendante, qui a été annulée en mars 2021. D’autre part, CD Projekt RED a récemment assuré qu’ils travaillaient « dur » sur l’extension Cyberpunk 2077. Ils sont convaincus du « potentiel de cette IP » dans le long terme. Si les plans de la société polonaise n’ont pas changé, le jeu aura au moins deux extensions majeures ; tout comme The Witcher 3 à l’époque.

