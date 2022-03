Nintendo Switch est mis à jour vers la version 14.0.0 : les dossiers et plus de nouvelles arrivent

Nintendo a publié la mise à jour 14.0.0 pour Nintendo Switch. Les joueurs consoles, quel que soit le modèle, peuvent désormais télécharger cette nouvelle version du firmware, qui apporte comme nouveauté principale l’arrivée de Groupes (dossiers) personnalisables, comme nous vous l’expliquons en détail ci-dessous ; ainsi que d’autres modifications mineures liées à l’audio Bluetooth.

Les dossiers arrivent sur Nintendo Switch : premier aperçu et comment les personnaliser

Chez Netcost, nous avons déjà mis à jour notre Nintendo Switch pour vérifier à quoi ressemblent les groupes (dossiers) Nintendo Switch, dont l’objectif principal est de regrouper les programmes pour nous aider à organiser nos jeux vidéo. De cette façon, il nous sera plus facile d’avoir un ordre entre les genres, les sagas ou la préférence que nous choisissons.

Actuellement, il est possible de créer jusqu’à 100 groupes de jusqu’à 200 programmes chacun.

Il est possible de mettre un nom sur chaque dossier.

Tous les dossiers sont hébergés dans Tous les programmes, l’onglet qui apparaît à droite du menu HOME de la Nintendo Switch.

Comme vous pouvez le voir, en appuyant sur (L), nous pouvons créer un groupe à partir de l’onglet « Tous les programmes ».

Comment créer un dossier sur Nintendo Switch ?

Pour créer un groupe (dossier) sur Nintendo Switch, voici les étapes à suivre :

Tout d’abord, nous devons aller dans Tous les programmes – pour que cet onglet apparaisse, nous devons avoir au moins 13 programmes installés sur la console, sinon tout ira sans avoir besoin de plus d’espace. Ensuite, appuyez sur L (Groupes). Maintenant, nous verrons que si nous appuyons sur (+), il sera possible de Créer un groupe. Nous sélectionnons tous les programmes que nous voulons ajouter au groupe (jusqu’à 200). Cliquez sur Continuer et donnez-lui un nom. Enfin, nous verrons le dossier avec une vignette (basée sur les trois premiers jeux du Groupe). Nous pouvons filtrer l’ordre des jeux dans le dossier comme nous le souhaitons.

Exemple de groupe (dossier).

ta-da !

Pour le moment, il n’est pas possible d’amener le dossier directement à HOME : nous ne pouvons accéder aux dossiers que depuis Tous les programmes.

Autres actualités de la mise à jour Nintendo Switch 14.0.0

L’autre grande nouveauté de la mise à jour Nintendo Switch 14.0.0 vient de la main de l’audio. Désormais, nous pouvons régler le volume d’un appareil audio Bluetooth en utilisant à la fois la console Nintendo Switch —avec ses boutons de contrôle du volume— et ceux de l’appareil lui-même ; pas seulement ceux de Nintendo Switch, comme jusqu’à présent. Ce périphérique Bluetooth doit prendre en charge les profils AVRCP pour permettre ces modifications.

Le volume audio maximal d’un appareil Bluetooth sur Nintendo Switch a également été augmenté.

Mise à jour Nintendo Switch 14.0.0 : comment télécharger et installer

On ne peut pas oublier le plus basique : comment mettre à jour notre Nintendo Switch ? La première chose que nous devons faire est de connecter notre console à Internet. Ensuite, nous allons dans les paramètres de la console dans le menu HOME, sélectionnez la console et la mise à jour de la console. Dans quelques secondes, il redémarrera et nous aurons mis à jour notre Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED ou Switch Lite vers la version 14.0.0.

