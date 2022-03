Snoop Dogg rejoint Warzone en tant que personnage jouable

Snoop Dogg s’associe à Activision pour apparaître dans plusieurs tranches actuelles de la franchise Call of Duty. Le rappeur débutera cette vague promotionnelle le 1er avril dans le cadre de la troisième saison de Call of Duty : Mobile. Plus tard dans le mois, il fera de même dans Warzone et Vanguard.

Snoop Dogg dans Call of Duty : toutes les dates et le contenu

La date que tout le monde pointera sera son arrivée sur Call of Duty : Warzone et Vanguard. Dans les deux jeux, il le fera dans le cadre d’un package opérateur exclusif pour sa figurine. Marque au calendrier : 18 avril à 18h00 (CEST).

De l’éditeur, ils avancent ce que l’on peut attendre du package. Si nous l’achetons, nous recevrons 10 objets, dont 3 armes de l’arsenal Vanguard. Votre opérateur aura un record d’expérience avec jusqu’à 20 niveaux de récompenses. Vous recevrez des bonus d’expérience, trois costumes alternatifs et d’autres produits skins simplement pour jouer en tant que Snoop Dogg.

« Le DO double G est de retour dans Call of Duty et maintenant c’est dans ce putain de jeu », commence Dogg sur le site officiel du jeu. « Je suis ravi de pouvoir travailler avec l’équipe Call of Duty pour vous apporter des fonctionnalités dont vous pourrez profiter. C’est incroyable… vous pouvez tous jouer avec moi et recevoir ces objets sympas sur lesquels Snoop est gravé.

Bien sûr, acheter ce pack ne vous donne pas le droit de le recevoir également dans Call of Duty : Mobile, et vice versa. Dans le cas du titre mobile, il débarquera le 1er avril dans le cadre des tirages au sort.

Ce n’est pas la seule collaboration que Warzone et Vanguard ont reçue ces derniers mois. En février dernier, nous avons vu un package spécial Shingeki no Kyojin, connu dans notre pays sous le nom d’Attack on the Titans. Découvrez son contenu dans son intégralité sur ce lien.

Source : Blog Call of Duty