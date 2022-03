Moon Knight joue avec l’au-delà dans son dernier clip officiel

Moon Knight partage une nouvelle séquence d’images dans laquelle nous voyons Oscar Isaac échapper à une convocation de l’au-delà. La série Disney + se prépare pour sa première par abonnement le 30 mars. La vidéo, que vous pouvez voir en haut de cette actualité, nous laisse avec une minute pleine d’action.

Moon Knight se rapproche de sa première

La série mettra à l’honneur Steven Grant, un « travailleur de boutique de souvenirs inondé de souvenirs d’une autre vie ». « Steven découvre qu’il a un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que les ennemis de Steven et Marc traquent leur piste, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes alors qu’ils plongent dans une menace mortelle parmi les puissants dieux d’Égypte. »

Grant Curtis, producteur exécutif de la série, a souligné que la construction du personnage a été réalisée de toutes pièces et sans dépendre d’un autre produit du même univers : « Ce n’est pas lié au reste de l’UCM. C’est tout nouveau, et il a une toute nouvelle aventure. Nous pensons que les fans vont vraiment l’apprécier. Il y a de nombreux aspects de Moon Knight qui nous passionnent chez Marvel Studios. » Curtis révèle que Moon Knight est ce qu’Iron Man était pour Tony Stark. « Cela vous ramène à vos racines », souligne-t-il.

Oscar Isaac enfilera le costume blanc familier de Moon Knight, suivi d’artistes tels que May Calamawy (Layla El-Faouly), Ethan Hawke (Arthur Harrow), Gaspard Ulliel (Anton Mogart), Lucy Thackeray (Donna) et F. Murray. Abraham (Khonshu), entre autres. Dans ce lien, vous pouvez voir comment la bande-annonce a été réalisée et ses différentes affiches promotionnelles. Rappelons qu’il sortira dans le cadre de l’abonnement Disney+ le 30 mars. Il le fera dans une première saison de six épisodes.

Source : Studios Marvel