Annonce d’un nouveau The Witcher basé sur Unreal Engine 5 : tous les détails

C’est officiel : The Witcher aura un nouveau jeu vidéo. CD Projekt Red confirme le développement qui va commencer « une nouvelle saga pour la franchise ». Le médaillon, protagoniste de la première image officielle, suggère qu’il y aura un changement de personnages. L’étude polonaise révèle qu’ils vont se passer du moteur graphique REDengine pour passer à Unreal Engine 5.

Nouveau The Witcher en développement, premiers détails

« Nous sommes heureux d’annoncer que le prochain opus de la franchise The Witcher dans les jeux vidéo est actuellement en développement, ce qui lancera une nouvelle saga pour la franchise », révèle CD Projekt Red dans une entrée sur son site officiel. « C’est une période passionnante alors que nous passons du REDengine à l’Unreal Engine 5, entamant une collaboration stratégique pluriannuelle avec Epic Games. »

L’accord avec le géant derrière Fortnite comprend « le développement technique de l’Unreal Engine et de toutes les futures versions potentielles » du moteur. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs d’Epic Games dans le but principal d’aider à créer le moteur des expériences en monde ouvert. »

D’après l’étude, ils affirment qu’à l’heure actuelle « il n’y a plus de détails sur le jeu », nous n’avons même pas de fenêtre de lancement. Bien sûr, ils finissent par clarifier la situation de Cyberpunk 2077. Le changement de moteur dans leurs prochains projets n’affectera pas la technologie du jeu ; ils continueront à l’utiliser pour leur expansion.

La prochaine étape de la marque dans le jeu vidéo sera l’édition nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt. L’aventure de Geralt of Rivia recevra des améliorations graphiques et techniques pour tirer parti du potentiel de la PS5 et de la Xbox Series X|S. Son arrivée est prévue dans le courant du deuxième trimestre 2022. Ceux qui ont une copie pour PS4 ou Xbox One recevront la mise à jour gratuitement, ainsi que du contenu inspiré de la série Netflix.

Source : Projet CD RED