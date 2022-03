Kraven the Hunter: voici à quoi ressemble Kraven dans les premières photos divulguées du nouveau film Spiderverse

Le tournage de Kraven the Hunter, le nouveau film du Spiderverse de Sony Pictures avec Marvel, a déjà commencé au Royaume-Uni, notamment avec des scènes extérieures. A tel point que les premières images et clips vidéo de la production ont déjà fuité, dans lesquels on voit Kraven pour la première fois. Cela oui, au-delà de l’aspect curieux qu’il montre, il ne s’agit pas de l’acteur Aaraon Taylor-Johnson -protagoniste du film-, mais de son double d’action ; Et il semble qu’une sorte de scène de poursuite avec des véhicules soit en préparation, Kraven lui-même attrapant l’un d’eux.

Premier aperçu de Kraven en direct

Ainsi, et loin de l’image que l’on se fait de Kraven dans les comics (beaucoup plus sauvage et imposante), il semble que l’on verra un Kraven en tenue de ville et d’apparence un peu plus échevelée, du moins dans la scène qui nous concerne. En témoigne le look du spécialiste qui remplace Aaraon Taylor-Johnson dans ces scènes d’action, avec de longs cheveux lâches et une sacrée barbe. Peut-être avez-vous été obligé de quitter une sorte de rassemblement social pour chasser quelqu’un au volant?

Pour le moment, on sait peu de choses sur une production qui a déjà confirmé plusieurs noms et personnages tels que Christopher Abbott, qui sera le méchant The Foreigner, Fred Hechinger, qui donnera vie à The Chameleon ou Russell Crowe en tant que patriarche de la famille Kravinoff. . De son côté, Ariana DeBose incarnera Calypso, l’amoureuse de Kraven. Bien sûr, comme dans le reste des films Spiderverse, rien n’indique que Spider-Man apparaisse dans l’une de ses versions, ou du moins pour le moment.

Kraven the Hunter est prévu pour une sortie en salles le 13 janvier 2023.

source | Film de bande dessinée