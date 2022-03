Playstation Rachète Le Studio De Jade Raymond

PlayStation Studios ajoute une nouvelle équipe à son vaste catalogue. Haven Studios, dirigé par Jade Raymond, travaille sur une nouvelle IP multijoueur triple A. L’annonce intervient près d’un an après sa création.

Haven Studios rejoint PlayStation Studios : déclaration officielle

« Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer que Haven Studios rejoint officiellement PlayStation Studios », commence Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios, dans un article sur le blog officiel de la division. « Jade Raymond apporte une riche expérience de ses réalisations dans l’industrie et une passion pour la création de jeux vidéo qui se propage. L’équipe dirigée par Haven est composée d’un groupe impressionnant de vétérans qui ont collaboré à certains des jeux et franchises les plus importants et les plus appréciés que beaucoup d’entre nous continuent d’apprécier aujourd’hui. »

Hulst se souvient qu’ils ont commencé à travailler avec eux au début de 2021. En fait, le 16 mars de l’année dernière, nous vous avons parlé de la collaboration entre les deux sociétés. « Dès le début, nous avons été inspirés par la vision de Haven de créer une expérience multijoueur moderne qui rassemble les joueurs de manière positive et enrichissante. Nous comptons sur son expertise créative et technique pour réaliser un projet aussi ambitieux, et nous sommes ravis de pouvoir investir dans son parcours de développement d’une nouvelle IP originale pour PlayStation. »

Jade Raymond, PDG et fondatrice de Haven Studios, présente la vision créative de son premier projet. « Notre première PlayStation IP est sur la bonne voie pour offrir une expérience multijoueur AAA avec une vision pour créer un monde systématique et évolutif centré sur la liberté, l’excitation et la joie qui gardera les joueurs divertis et engagés pour les années à venir. » Je l’avais déjà anticipé en octobre 2021 : ils veulent réaliser une « plate-forme sociale pour les générations ».

Source : PlayStationBlog